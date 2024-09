Rapportcijfers Grand Prix van Singapore 2024

Zat al vroeg in de race klem achter de twee langzamere Mercedessen, omdat hij de snelheid van McLaren in de kwalificatie niet kon omzetten in een goed resultaat. Kende een sterke lange stint op de mediums. Ging met zijn andere strategie eenvoudig en snel voorbij aan Hamilton en Russell, maar was niet in staat om het gat naar Verstappen te verkleinen. Met een betere zaterdag had er meer in het vat gezeten.

Rapportcijfer Motorsport.com 8 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 7.90 (470 inzendingen)