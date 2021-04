Logitech G en racegameplatform KNAF Digital slaan handen ineen

Simracing- en headset-partner

In de samenwerking met KNAF Digital treedt Logitech G op als officiële simracing- en headset-partner. Op het platform worden per seizoen Cups georganiseerd, momenteel in de populaire racegames Gran Turismo Sport en DiRT Rally 2.0. In navolging van de initiële wintercompetities zijn begin april de KNAF-certified Spring Cups 2021 van start gegaan, waarin gestreden wordt om een prijzenpot van ruim 4.000 euro.

Bekende autocoureurs Rudy van Buren, actief in de Porsche Carrera Cup en als F1-simulatorcoureur, en Mitchel van den Brink, de jongste Dakar-rallydeelnemer ooit, treden op als ambassadeurs van KNAF Digital. Iedereen is welkom om gratis aan deze competities deel te nemen middels alle compatibele consoles of pc.

De toonaangevende producten van Logitech G, zoals de G PRO X headset met Blue VO!CE-technologie en het Logitech G923 racestuur met pedalen en geavanceerde forcefeedback, zullen prominent terugkomen in diverse uitingen, zoals de wekelijkse livestream van races op maandagavond bij Motorsport.com en Twitch.tv, evenals in highlights-video’s. Daarnaast stelt Logitech G prijzen, unieke items en extra voordelen beschikbaar aan deelnemers. Ook zal het merk met KNAF Digital vertegenwoordigd zijn op diverse offline evenementen door heel Nederland, wanneer deze weer georganiseerd kunnen worden.

Doorbouwen aan digitale autosport

“De vernieuwende activiteiten van KNAF Digital in de digitale autosport sluiten perfect aan bij onze strategie en ambities”, aldus Marc van den Helder, Marketing Manager Gaming Benelux bij Logitech. “Middels deze samenwerking willen we structureel doorbouwen aan de groei, het verder professionaliseren en samenbrengen van de Nederlandse community. Zeker in de afgelopen twaalf maanden hebben we gezien hoe waardevol de rol van digitaal racen kan zijn, juist door de toegankelijkheid voor iedereen om zelf deel te nemen vanuit huis.”

Camiel Slingerland, vicevoorzitter van Stichting KNAF Digital Motorsport, zegt: “Met Logitech G hebben we een zeer waardevolle internationale partner aan boord om KNAF Digital als platform nog verder uit te breiden. We kijken ernaar uit om samen ook nieuwe initiatieven op het gebied van erkende digitale autosport te lanceren, die voortborduren op de basis van KNAF Digital. Hierover zullen we binnenkort meer aankondigen.”

