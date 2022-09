Maximale spanning bij de DTM-finale in Hockenheim

De DTM zet dit jaar de maatstaven voor wat betreft actie, spanning en afwisseling. ’s Werelds beste GT-rijders vermaken de fans op het circuit en thuis op de bank met fascinerende wiel-aan-wiel duels op de absolute limiet. Bijna dertig GT-bolides, met elk zo’n 550 pk, van de grote merken Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG en Porsche brengen het publiek zowel qua looks als geluid in vervoering.

De strijd om de DTM-rijderstitel 2022 is een enerverende. Met nog 58 punten op tafel tijdens de seizoensfinale ‘DTM Hockenheim powered by AUDI’ maken liefst tien rijders theoretisch gezien nog kans op de titel. Vijf rijders van vijf verschillende merken en met vier verschillende nationaliteiten hebben de beste kaarten in handen. Na het spectaculaire weekend op de Red Bull Ring, staat de top vijf binnen slechts zestien punten.

Kampioenschapleider Sheldon van der Linde (23, Zuid-Afrika) moest in Stiermarken met zijn Schubert Motorsport BMW M4 twee nulscores incasseren. Hij reist met een voorsprong van 11 punten op de 28-jarige Oostenrijker Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD Racing / Mercedes-AMG) af naar de titelfinale in Hockenheim. De Tiroler wordt op zijn beurt op de hielen gezeten door drievoudig DTM-kampioen Rene Rast (Audi Sport Team ABT / Audi R8). De 35-jarige Duitser staat slechts 1 punt achter Auer en 2 punten voor Porsche-coureur Thomas Preining (24, Oostenrijk, KÜS Team Bernhard) en nog eens 2 punten op de 32-jarige Italiaan Mirko Bortolotti met de Grasser Racing Team Lamborghini. Tactische spelletjes hebben in deze situatie geen zin: alleen degenen die vanaf het eerste moment de aanval kiezen, maken kans om aan het einde op de hoogste trede te staan. Maximale spanning is gegarandeerd!

Fans tijdens de pitwalk bij DTM Red Bull Ring powered by REMUS © DTM Foto: DTM

Spectaculaire supportklassen met DTM Trophy en DTM Classic

Niet alleen in de topklasse is een garantie op spektakel op het 4,575 kilometer lange Grand Prix-circuit nabij Heidelberg. Vier aantrekkelijke supportklassen zorgen voor veel actie. De DTM Trophy, met op straatauto’s gebaseerde racewagens van zes verschillende merken (Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Toyota), met elk meer dan 400 pk, is het perfecte platform voor jonge talenten. DTM Classic duikt de geschiedenis in. Twee zeer aantrekkelijke merkencups ronden het programma af: in de BMW M2 Cup racen de jongelingen die op een dag willen schitteren in de DTM Trophy en de DTM. En de Porsche Carrera Cup Benelux valt op met haar fascinerende bolides: de 510 pk sterke Porsche Carrera GT3 Cup met haar karakteristieke geluid.

Gevarieerd activiteitenprogramma biedt entertainment voor de hele familie

De DTM-finale op de ockenheimring Baden-Württemberg biedt een gevarieerd programma, zowel op als naast de baan. Met de pitwalk kunnen fans de auto’s en pitboxen van dichtbij bekijken. In de Fan Village is er entertainment en games voor de gehele familie. Iedereen kan meedoen aan diverse challenges, zoals de commentaar-wedstrijd, de reactiesnelheidcompetitie en de esports-strijd met FANATEC-simulatoren. En dit alles zoals gebruikelijk voor familievriendelijke prijzen: een vrijdagticket is er al voor 10 euro, eendaagse tickets voor zaterdag en zondag beginnen bij 44 euro en iedereen die het gehele weekend wil doorbrengen op de Hockenheimring kan dat al vanaf 49 euro.

Meer informatie over het evenement vind je op: www.dtm.com of www.hockenheimring.de

Pure raceactie © DTM Foto: DTM