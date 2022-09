In het begin van de race was de baan kletsnat. Meerdere coureurs hadden het lastig om hun GT3-wagen op de weg te houden. Zo spinde Felipe Fraga zijn Ferrari meerdere malen, en ook kampioenschapsleider Sheldon van der Linde ging in de rondte. Voor Van der Linde was het sowieso een desastreus weekend. Gisteren pakte hij na een belabberde kwalificatie geen punten en vandaag moest hij na een gridstraf als vijftiende vertrekken. Het resultaat: wederom puntloos.

Thomas Preining kende een perfecte race. In de openingsfase haalde hij op de natte baan de ene na de andere concurrent in. Nadat hij als zevende de wedstrijd aanving, kwam hij in de zestiende ronde als leider binnen voor zijn pitstop. Na de stop kwam hij ook als eerste weer de baan op.

Gokken op slicks

Achter Preining profiteerde Luca Stolz, die als elfde aan de race begon, van zijn vroege pitstop en kwam hij op de tweede plek te liggen. Polesitter Maro Engel koos voor een late stop naar de droogweerbanden. Hij verloor wat plaatsen, maar kon wel weer terugrijden naar de derde positie. Hij is echter wel under investigation vanwege contact met Laurens Vanthoor. Dat was de plek waar hij voor zijn pitstop ook lag. Titelkandidaten Lucas Auer en Mirko Bortolotti hadden een slechte kwalificatie en gokten ook op slicks. Zij kwamen op respectievelijk de zesde en negende plek terecht. Arjun Maini werd vierde door dezelfde bandenkeuze René Rast bleef op regenbanden rijden en viel terug naar de elfde plaats. Zo valt de schade voor Sheldon van der Linde, die het hele weekend geen punten pakte, aardig mee.

In het kampioenschap blijft de Zuid-Afrikaan op de eerste plek staan met nog steeds 130 punten. Lucas Auer staat nu tweede met 119 punten. Rast heeft er twee minder. Preining pakt na zijn zege de vierde plek met 116 punten. Bortolotti staat daar weer vier punten achter. Zo gaat de DTM een ontzettend spannende ontknoping tegemoet, die over twee weken plaatsvindt met twee races op de Hockenheimring.

Video: Samenvatting van eerste DTM-race op Spielberg

Uitslag