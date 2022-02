Openingsronde MXGP week uitgesteld na ravage storm Eunice

Promotor Infront Moto Racing liet dit op zaterdagochtend weten. "Helaas moeten we bevestigen dat door de zware weersomstandigheden als gevolg van storm Eunice, het evenement een week uitgesteld wordt. We hebben ons best gedaan om met de Strategic Planning Goup van Hampshire, bestaande uit de lokale politie, provinciebestuur en Environmental Health, tot een oplossing te komen.'

Het is een extra zure conclusie van de organisatie voor teams die afgereisd zijn en flinke schade op hebben gelopen. Zij zullen over een week nogmaals de oversteek moeten maken naar Groot-Brittannië. "We hebben besloten het evenement uit te stellen naar volgende week. Ons voornaamste belang is geweest om de veiligheid van iedereen te waarborgen."