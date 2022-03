Gasly snelste in eerste training F1-seizoen 2022, Verstappen vijfde

Na twee driedaagse testsessies is het eerste raceweekend onder het nieuwe technische reglement onderweg. Ferrari-coureur Charles Leclerc trok als eerste de baan van Sakhir op toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen werd gezet en kreeg meteen een groot aantal andere wagens achter zich aan. Er valt immers nog genoeg te leren over de nieuwe auto’s voor 2022.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de GP van Bahrein

Bij Valtteri Bottas deed er zich al snel een probleem voor. De Alfa Romeo-rijder meldde tijdens zijn eerste ronde uit de pits last te hebben van een haperende motor en verdween daarop voor langere tijd in de pits. Tijdens het voorseizoen kampte het team uit Hinwil ook al met de nodige technisch malheur, waardoor Bottas zich na afloop van de laatste testdag zelfs zorgen maakte of er wel een volledige raceafstand kon worden gehaald met de C42.

Lando Norris en Daniel Ricciardo hadden McLaren in de openingsfase van de sessie op P1 en P2 gezet toen er na zes minuten een gele vlag werd gezwaaid. Op start-finish bleek er een stuk bodywork van de Alpine van Esteban Ocon te zijn gewapperd. Nico Hülkenberg, die op het laatste moment was ingevlogen om de positief geteste Sebastian Vettel te vervangen bij Aston Martin, reed vlak achter de Fransman en kreeg zodoende de nodige brokstukken over zich heen. Om de baan goed schoon te kunnen vegen werd na een paar minuten besloten de actie volledig stil te leggen middels een rode vlag. Red Bull-rijders Sergio Perez en Max Verstappen stonden op dat moment derde en vierde in de tijdenlijst.

Na een onderbreking van ruim tien minuten werd de training hervat. Fernando Alonso stuurde kort daarop zijn Alpine naar de eerste stek door op de soft band naar een 1.35.247 te gaan. Verstappen dook daar vervolgens onder met een 1.34.783 op de medium compound. De Nederlander zou de snelste tijd hierna verder aanscherpen door rond te gaan in een 1.34.742. Daarmee zat hij nog wel drie seconden af van zijn snelste tijd uit de wintertest, die een week geleden in Bahrein plaatsvond.

Richting de slotfase van de training zouden de rondetijden nog verder zakken. Met iets meer dan een kwartier te gaan legde George Russell beslag op de eerste positie in de tijdentabel door zijn Mercedes op de soft naar een 1.34.629 te brengen. Leclerc ging op de medium band paars in de eerste sector, maar belandde bij de elfde bocht in een forse spin.

Kort hierop meldde Pierre Gasly zich bovenaan door op de soft band een 1.34.193 te noteren, wat tot tevreden gezichten bij AlphaTauri leidde. “Wat een ronde! Lekker hoor”, reageerde zijn race-engineer. Charles Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz reden op vier tienden van de Fransman de tweede en derde tijd. Russell zakte met zijn eerdere tijd weg naar de vierde positie, terwijl Verstappen na zestig minuten op P5 stond.

Lance Stroll stuurde zijn Aston Martin naar de zesde tijd en was met een 1.34.814 slechts een tiende verwijderd van de tijd van Verstappen. Lewis Hamilton zat driekwart seconde van de snelste tijd af en was zevende in de eerste training van het jaar. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Sergio Perez en Guanyu Zhou, die dit weekend bij Alfa Romeo in de Formule 1 debuteert, eindigden binnen een paar honderdsten van elkaar op de plekken acht tot en met elf.

Nico Hülkenberg, die op het laatste moment is ingevlogen om de met corona besmette Sebastian Vettel te vervangen bij Aston Martin, reed achter Esteban Ocon en Nicholas Latifi de veertiende tijd. Kevin Magnussen, die terug is bij Haas na een abrupt einde van het F1-avontuur van Nikita Mazepin, klokte met een 1.36.804 de negentiende tijd. De Deen was zo’n drie tienden langzamer dan teamgenoot Mick Schumacher. Bottas kwam acht minuten voor het einde terug de baan op, maar zette zijn Alfa Romeo meteen weer in de pits. De Fin besloot de eerste actie van 2022 zodoende zonder tijd achter zijn naam.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training voor de GP van Bahrein.

Resultaten eerste training F1 Grand Prix van Bahrein