F1 GP Bahrein 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De teams en coureurs in de Formule 1 hebben in de aanloop naar het nieuwe seizoen twee keer drie dagen kunnen testen. De laatste voorbereidingen werden vorige week getroffen tijdens de driedaagse test in Bahrein. Het circus is daarna in de eilandstaat in het Midden-Oosten gebleven voor de opening van het F1-seizoen 2022, het eerste jaar dat er onder geheel nieuwe technische reglementen geopereerd wordt. Dat betekent ook dat de teams afgelopen jaar flink aan de slag moesten om een compleet nieuwe auto te ontwerpen en te bouwen.

Hoewel er zes dagen met de nieuwe auto’s getest is, valt er aan de vooravond van de Grand Prix van Bahrein weinig te zeggen over de krachtsverhoudingen. Ja, Red Bull Racing en Ferrari maakten een goede indruk tijdens de test en ja, Mercedes leek enorme moeite te hebben om porpoising onder controle te krijgen. Toch is het lastig om aan de hand van die observaties al iets te kunnen zeggen over de stand van zaken bij aanvang van het seizoen.

De eerste aanwijzingen voor de pikorde worden gegeven tijdens de eerste vrije training voor de GP van Bahrein, die om 13.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wie klokt de snelste tijd en wie laten er een goede indruk achter? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.