Hamilton waarschuwt: “Ik ben dit jaar een agressievere rijder”

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen in het zinderende seizoen 2021 diverse malen met elkaar in aanraking. Beide rijders werden op verschillende momenten bestraft voor de incidenten op de baan. De Mercedes-coureur koos ook enkele malen eieren voor zijn geld in rechtstreekse duels, iets wat hij in 2022 minder zal doen.

Op de vraag van Motorsport.com of hij in de wintermaanden het rijgedrag van zijn rivaal geanalyseerd heeft en besloten heeft om dit jaar zelf ook agressiever te werk te gaan, antwoordde Hamilton stellig: “Ik ben dit jaar een agressievere rijder. Wacht maar af.”

Geen wraakgevoelens

De vicekampioen liet eveneens weten de gebeurtenissen van 2021 achter zich te hebben gelaten en enkel bezig te zijn met het naderende seizoen: “Ik ga het seizoen in en probeer de beste versie van mezelf te laten zien. Ik wil zien of ik op de een of andere manier mijn lat nog hoger kan leggen, in elk geval door te rijden zoals ik de laatste fase van vorig jaar reed. En de samenwerking met het team, er zullen veel hobbels op ons pad komen die we moeten overwinnen. Daar hou ik van. Ik heb geen wraakgevoelens. Ik ga gewoon proberen de best mogelijke rijder te zijn die ik kan zijn. Ik denk dat ik nog steeds beter kan, in en buiten de auto.”