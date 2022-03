“Als ik Mercedes moet geloven, rijden ze helemaal achteraan en hebben ze een vreselijke auto”, merkte Max Verstappen tijdens de persconferentie op vrijdagochtend op, na een vraag van Motorsport.com wat zijn verwachtingen van Mercedes dit seizoen zijn. “En dat is al het geval sinds de wintertests van 2017. Nee, we zullen zien. Ik weet zeker dat ze competitief zullen zijn.”

Tijdens de testdagen in Bahrein gaf de regerend wereldkampioen te kennen wel te kunnen lachen om hoe Mercedes telkens weer andere teams in de favorietenrol probeert te duwen. “Ik snap dat wel. Zo is het altijd al geweest. Als iemand goed voor de dag komt of als er een team is waarvan iedereen denkt dat ze goed voor de dag zullen komen, dan is het ‘oh nee, maar wij zijn niet de favoriet’”, zei hij een week geleden met een glimlach tegen onder andere Motorsport.com. “En als het een week later dan wel goed blijkt te gaan, dan is het: ‘oh nee, maar we hebben het zo goed omgedraaid in een week. Echt niet normaal, ongelooflijk werk. Dank aan alle mensen in de fabriek’.”

Verstappen toonde zich verder nog eens tevreden over het voorseizoen dat Red Bull Racing heeft gehad en de nieuwe onderdelen die aan het einde van de tweede wintertest op de RB18 zijn verschenen. “Ik denk dat het testen goed is verlopen, al is het nog steeds onduidelijk waar we precies staan”, sprak de titelverdediger op het Bahrain International Circuit. “Tijdens de laatste testdag reden we met een upgrade op de auto en die lijkt ons iets meer rondetijd te hebben opgeleverd, waar ik natuurlijk blij mee ben. Maar goed, we hebben nog geen raceweekend gehad. We zullen er in de kwalificatie wel achter komen waar we staan.” Op de vraag wat zijn doel is voor het eerste raceweekend van het seizoen, zei hij: “Ik hoop natuurlijk dat ik vooraan sta, maar we zullen zien. Op dit moment weten we het gewoon nog niet.”

