Samenvatting van de interessante derde F1-training in Canada

Voor het eerst dit Formule 1-weekend konden de coureurs gebruik maken van een droog Circuit Gilles Villeneuve. De zon liet zich zelfs zien, waardoor het voor de fans aangenaam toeven was. Toch was het voor de coureurs wat minder eenvoudig om de auto op de baan te houden, want al snel bleek dat de grip ver te zoeken was.

Na een paar minuten trainingstijd stond Zhou Guanyu namelijk achterstevoren in de muur bij de eerste bochtensectie. De Chinees nam iets te veel risico over de kerbstones, verloor de achterkant van zijn Sauber en kwam tot stilstand tegen de kunststof blokken. Het was voor hem einde vrije training, waardoor hij veel waardevolle baantijd misliep. Het incident was ook goed voor de eerste en enige rode vlag van de sessie, waarmee de training tijdelijk onderbroken werd.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, werd het druk op de baan. Aangezien dit het eerste moment was op een droge baan, wilden de teams volop gebruik maken van deze omstandigheden. Het leverde veel geklaag op over verkeer, maar ook aardig goede tijden. Fernando Alonso was op de harde compound indrukwekkend bezig, terwijl Red Bull Racing in eerste instantie de mediums onder schroefde.

In het laatste kwartier gingen de coureurs voor de kwalificatiesimulatie met de softs de baan op, maar Alexander Albon kon daar niet lang van genieten. De Thai kwam bij het uitgaan van de laatste chicane in de beruchte Wall of Champions terecht, waardoor zijn achterophanging brak. Hij wist zijn Williams al strompelend terug naar de pits te brengen, maar voor hem zat de sessie erop.

De Mercedessen waren verrassend de sterksten in de laatste oefensessie. Vooral Lewis Hamilton liet met de snelste tijd zien dat er altijd met hem rekening gehouden moet worden. Die ronde was namelijk ruim vier tienden sneller dan de snelste van nummer twee Max Verstappen. De Nederlander klaagde steen en been over de afstelling van de RB20, maar P2 was alsnog voor hem weggelegd. George Russell zette de andere Mercedes op de derde stek, vlak voor thuisrijder Lance Stroll. Oscar Piastri kwam met een vijfde tijd en hield daarmee landgenoot Daniel Ricciardo net achter zich. Lando Norris eindigde op 0.014 van Ricciardo op P7 en nam in zijn kielzog Alonso mee. De Spanjaard noteerde de achtste tijd. Sergio Pérez en Charles Leclerc completeerden de top-tien, terwijl Carlos Sainz niet verder kwam dan de twaalfde tijd.

De kwalificatie is later op de zaterdag en begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.