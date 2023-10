Max Verstappen geeft concurrentie het nakijken op vrijdag in Mexico

Nadat tijdens de eerste training in Mexico vijf van de twintig auto's bestuurd werden door een vrijdagcoureur, was de baan tijdens de tweede oefensessie volledig voorbehouden aan de rijders die de rest van het weekend ook in de wagens zitten. Zodoende reden George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda in VT2 hun eerste meters van de dag na de eerste sessie vanaf de pitmuur of vanuit de garage te hebben gevolgd.

Bij aanvang van de tweede sessie leek er een bui onderweg naar het circuit en het duurde dan ook niet lang voordat alle twintig coureurs op de baan aan het werk waren. Net als aan het begin van de eerste training gingen veel rijders eerst naar buiten op de prototype band die Pirelli heeft meegenomen naar Mexico. Nadat George Russell, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc even bovenaan de tijdenlijst hadden gestaan, meldde Lando Norris zich op P1 met een 1.20.109. “Het regent volgens mij een beetje”, kwam Max Verstappen vervolgens op de boordradio, om daarna met 1.20.085 een nieuwe snelste tijd te rijden. Alexander Albon reed even daarna achter Verstappen en Norris de derde tijd, om een ronde later de eerste stek op te eisen met 1.20.075.

De regen verdween snel, waarna Verstappen voor zijn volgende run overstapte naar de medium band. De Limburger heroverde de eerste positie door rond te gaan in 1.19.511. Na twintig minuten was Oscar Piastri de eerste die een run deed op de soft. De Australiër kwam tot een tijd van 1.19.163, waarmee hij zichzelf bovenaan zette. Albon liet zich opnieuw zien door een 1.19.446 te rijden, waarmee hij naar P2 ging. Even later ging Verstappen paars in de eerste en tweede sector, alvorens over de streep te komen in een 1.18.686, waarmee hij andermaal terug was op de eerste stek. Norris nam kort daarna plaats op de tweede positie door iets meer dan een tiende langzamer te gaan dan Verstappen. Fernando Alonso spinde kort voor de helft van de training van de baan om vervolgens naar de twintigste plek in de tijdentabel weg te zakken.

Charles Leclerc stuurde zijn Ferrari op de zachte band naar een 1.18.952 en noteerde daarmee de derde tijd, terwijl Valtteri Bottas goed voor de dag kwam door op drie duizendsten van Leclerc de vierde tijd te rijden. Sergio Perez sloot de eerste dag van zijn thuisweekend af op de vijfde plek door net iets sneller te gaan dan Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton en Esteban Ocon. Piastri en Russell completeerden de top-tien op vrijdag, terwijl Carlos Sainz op bijna zes tienden van Verstappen de elfde tijd reed.

Een kwartier voor het einde van de training begon het weer te regenen in Mexico-Stad, maar opnieuw kon er gewoon worden doorgereden op de slicks. Lance Stroll had op dat moment nog geen tijd gereden op de soft door een vastzittende wielmoer. Zijn monteurs slaagden er uiteindelijk in om de moer los te krijgen en de AMR23 van vier zachte banden te voorzien. Hoewel de Canadees vervolgens het circuit betrad, keerde hij even later terug in de pits zonder een rondetijd te hebben gereden. Met de tijd die hij eerder op de medium band had gerealiseerd, was hij uiteindelijk achttiende, terwijl Alonso met de andere Aston Martin na zijn spin niet meer van de laatste positie kwam.

Zaterdag om 19.30 uur Nederlandse tijd beginnen de coureurs aan de derde training voor de Grand Prix van Mexico, waarna om 23.00 uur de kwalificatie van start gaat.

Video: Fernando Alonso spint tijdens de tweede training in Mexico

Uitslag derde training F1 GP van Mexico: