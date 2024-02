Max Verstappen seconde sneller dan de rest tijdens eerste F1-testdag Bahrein

Op het Bahrain International Circuit werkten de Formule 1-teams woensdag de eerste van drie testdagen af die men heeft om de auto op orde te brengen voor de eerste race van het seizoen. Max Verstappen begon voortvarend aan de test door de snelste tijd te rijden in de ochtendsessie. De regerend wereldkampioen bracht de nieuwe Red Bull RB20 op C3-banden naar een 1.32.548, waarmee hij zeven tienden sneller was dan Charles Leclerc in de Ferrari, die met een 1.33.247 de tweede tijd op de klokken bracht.

Opvallend aan de wagen van Verstappen was dat er zich toch een horizontale inlet bevindt bij de sidepod. Deze zit verstopt onder een zogenaamde ‘overbite’, terwijl de ‘brievenbus’ vorig jaar nog duidelijk zichtbaar was door een ‘underbite’. De verticale inlet waarmee Red Bull vorige week opzien baarde bij de presentatie, was nog wel aanwezig, maar een stuk smaller dan bij de ‘launch spec’. Een andere opvallende wijziging ten opzichte van de auto zoals die in Milton Keynes getoond werd, is de reeks openingen in het bodywork bij de ‘gulleys’, zoals de geulen aan weerszijden van de enginecover worden genoemd.

Fernando Alonso ging voor de lunchpauze acht tienden trager dan Verstappen en was met de nieuwe Aston Martin zo goed voor de derde tijd, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri op iets meer dan een seconde de vierde tijd noteerde, al moet hierbij natuurlijk de kanttekening worden gemaakt dat rondetijden tijdens een testdag nog niet heel veel zeggen. Afgezien van dat de coureurs af en toe een wiel blokkeerden bij de achtste en tiende bocht, verliep de eerste actie van de test zonder grote problemen, al viel Alexander Albon in het laatste half uur van de ochtend nog stil doordat er iets mis was met zijn brandstofpomp.

Verstappen ook snel in de middag

Om 13.00 uur Nederlandse tijd ging het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor de middagsessie. Max Verstappen en George Russell waren de enigen die woensdag de hele dag in de auto zaten, alle andere teams besloten na de lunch van rijder te wisselen.

De 1.32.548 die Verstappen in de ochtend had gereden, bleef nadat de actie was hervat nog vrij lang staan. De middagsessie was bijna halverwege toen Lando Norris op C3-banden naar 1.32.484 snelde. Niet veel later ging Verstappen er echter nog eens voor zitten. Na twee paarse sectoren kwam hij in een 1.31.662 over de streep, waarmee hij liefst acht tienden sneller was dan Norris. Race-engineer Gianpiero Lambiase kon in de Red Bull-garage een glimlach niet onderdrukken.

Een half uur voor het einde van de testdag ging Verstappen nog eens met een vers setje Pirelli C3-banden op pad. Dit keer kwam hij tot een 1.31.344, waarmee hij meer dan een seconde sneller was dan de concurrentie. Norris bleef met zijn eerdere tijd tweede. Carlos Sainz loste Leclerc af bij Ferrari en reed op een tiende van Norris de derde tijd. Daniel Ricciardo was op zijn beurt slechts vijftien duizendsten trager dan Sainz en met de RB VCARB 01 goed voor de vierde tijd.

Bij Williams nam Logan Sargeant het stuur over van Albon. Tijdens het eerste uur was hij echter toeschouwer omdat het probleem met de brandstofpomp verholpen moest worden. Halverwege de sessie was er nog meer tegenslag voor de Amerikaan. Hij verloor de controle over zijn auto op een hobbel bij de negende bocht en spinde wild van de baan. Sargeant hield zijn FW46 uit de bandenstapels en kon na een bezoek aan de pits zijn weg vervolgen. Maar hij was nog maar net weer onderweg of er deed zich een probleem voor bij het schakelen, waardoor hij weer naar binnen kon. Een zegsman van Williams liet weten dat het mogelijk de aandrijfas betrof. Sargeant keerde in elk geval niet terug op het circuit met als gevolg dat het Britse team slechts 61 ronden aflegde op de openingsdag van de test. Ter vergelijking: Verstappen reed er in zijn eentje 143. Alleen Haas was productiever dan Red Bull: Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen completeerden samen 148 ronden.

Donderdag om 08.00 uur Nederlandse tijd gaat het testen in Bahrein verder. Sergio Pérez neemt bij Red Bull Racing dan de ochtendsessie voor zijn rekening, waarna Verstappen in de middag zijn laatste testronden rijdt met de RB20. Bij Mercedes mag Lewis Hamilton een dag lang rijden, nadat George Russell woensdag een volledige dag in de W15 spendeerde.

Resultaten eerste F1-testdag Bahrein:

Video: Een blik op de updates bij Red Bull Racing