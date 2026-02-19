Speel ook dit jaar GRATIS mee met Scorito GP via Motorsport.com

Welk team en welke motorfabrikant hebben de veranderingen van de Formule 1-reglementen het beste verteerd? Gaan Max Verstappen en Red Bull Racing een hoofdrol opeisen in het eerste jaar van Red Bull Ford Powertrains? Als je het antwoord op deze vragen denkt te weten, dan kun je die kennis in Scorito GP omzetten in punten!

Speel met Motorsport.com GRATIS mee met Scorito GP (normaal € 8,99). Alleen via deze link

Hoe werkt Scorito GP?

Kort gezegd is Scorito GP een strategische Formule 1-pool. Je stelt tijdens iedere fase van het spel met een budget van 100 miljoen euro een team van acht coureurs samen. Hoe beter deze acht coureurs presteren in de kwalificaties en races, hoe meer punten je scoort!

De coureurs zijn in Scorito GP verdeeld over vijf categorieën: A, B, C, D en E. Onder de categorie A vallen in principe de beste - en dus ook duurste - coureurs, terwijl de coureurs in de achterhoede goedkoper zijn en in categorie E vallen. Uit iedere categorie moet minimaal één en maximaal twee coureurs gekozen worden. De acht gekozen coureurs kunnen vervolgens punten verdienen voor je team.

Het eerste moment dat je punten kunt behalen tijdens een raceweekend, is bij de kwalificatie. De basis is simpel: hoe hoger je coureurs eindigen, hoe meer punten je scoort. Wel is het zo dat coureurs uit lagere categorieën meer punten scoren voor dezelfde klassering als coureurs uit hogere categorieën. Zo scoort een A-coureur voor een pole-position slechts een fractie van de punten die een E-coureur ervoor krijgt.

Ook in de Grands Prix geldt dat coureurs uit lagere categorieën voor een bepaalde positie meer punten krijgen dan coureurs uit hogere categorieën. Wel komt er bij de zondagse races meer tactiek en strategie kijken, want je moet de coureurs van je team op een persoonlijke startgrid plaatsen. De score van de coureur die je op P1 plaatst, wordt met factor 8 vermenigvuldigd. Voor de coureur op P2 is de vermenigvuldiging met factor 7.

Dit houdt in dat de punten van de coureur die je op P8 plaatst, slechts met de factor één worden vermenigvuldigd. Het wordt dus belangrijk om een afweging te maken tussen de verwachte eindklassering van de coureurs en het aantal punten dat ze op basis van hun categorie kunnen scoren. Ben je vergeten om je persoonlijke startgrid in te vullen? Dan worden de coureurs opgesteld in de volgorde waarop ze eindigden in de kwalificatie.

Heb je voorafgaand aan de GP van Australië rampzalige keuzes gemaakt voor je team in Scorito GP? Geen paniek, want het spel bestaat dit jaar uit zes fases. Na afloop van ieder blok van vier races wordt de teamselectie geopend en kun je een gloednieuw team van acht coureurs samenstellen. Het wordt dus ook belangrijk om in de gaten te houden welke teams zich dit jaar goed ontwikkelen, en wie gaandeweg juist terrein verliezen.

Met welke deadlines moet je rekening houden?

Scorito GP kent twee typen deadlines die gedurende het seizoen terugkeren. De eerste deadline is die voor de teamselectie, voorafgaand aan het seizoen en na afloop van iedere fase van het spel. Tot de start van de kwalificatie voor de eerstvolgende race is het mogelijk om coureurs aan je team toe te voegen of eruit te halen.

De andere deadline keert ieder raceweekend terug en heeft betrekking op de volgorde waarin je je coureurs op je persoonlijke startgrid plaatst. Je kunt hier wijzigingen in aanbrengen totdat de betreffende race van start gaat.

Welke fases heeft Scorito GP in 2026?

Fase Races Deadline teamselectie 1 Australië, China, Japan, Bahrein zaterdag 7 maart 2 Saudi-Arabië, Miami, Canada, Monaco zaterdag 18 april 3 Barcelona-Catalonië, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België zaterdag 13 juni 4 Hongarije, Nederland, Italië, Spanje zaterdag 25 juli 5 Azerbeidzjan, Singapore, Verenigde Staten, Mexico vrijdag 25 september 6 Brazilië, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi zaterdag 7 november

Indeling coureurs voor eerste fase Scorito GP

Speel mee en win prijzen!

Wie zich via deze link inschrijft, doet gratis mee aan het algemene klassement van Scorito GP én de subleague van Motorsport.com Nederland. In onze subleague speel je niet alleen mee voor de eer, want er staan ook enkele mooie prijzen op het spel!

De bevestigde prijzen:

- MP Motorsport is een van de succesvolste Nederlandse raceteams van dit moment. Max Verstappen werkte in het verleden zijn eerste tests met formulewagens af bij de renstal uit Westmaas, die momenteel actief is in onder meer de Formule 2, Formule 3, diverse Formule 4-series en de F1 Academy. Ook F1-coureurs als Franco Colapinto, Liam Lawson, Jack Doohan en Nicholas Latifi reden op weg naar de koningsklasse voor het team. Als hoofdprijs van de Motorsport.com-subleague stelt MP Motorsport een rondleiding voor twee personen door de fabriek in Westmaas beschikbaar.

De fabriek van MP Motorsport in Westmaas.

- Daarnaast zijn er nog verschillende andere leuke prijzen te winnen, waaronder het boek Ferrari blues van André Hoogeboom. In dit boek lees je het verhaal van de Scuderia zoals het nog niet eerder is verteld. Van oprichter Enzo Ferrari tot cultheld Gilles Villeneuve, van het gouden tijdperk met Michael Schumacher tot de recente wederopbouwpogingen met Lewis Hamilton. Een boek over kampioenen en tragedie, en over magie en mislukking – want: bij Ferrari is het altijd drama. Uitgeverij Volt heeft het mogelijk gemaakt om vijf exemplaren van dit boek aan het prijzenpakket toe te voegen.

Win één van de vijf exemplaren van het boek Ferrari blues van André Hoogeboom.

Meld je nu gratis aan!

Zin om mee te spelen en het op te nemen tegen onder meer de redactieleden van Motorsport.com? Meld je via deze link gratis aan voor Scorito GP via Motorsport.com. Normaal kost deelname aan het spel €8,99, dus mis deze kans niet en beleef het Formule 1-seizoen als nooit tevoren!

