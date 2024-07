Samenvatting van de vermakelijke derde F1-training in Hongarije

Na een bloedhete vrijdag is het op de zaterdag in Hongarije een stuk beter toeven. De temperaturen zijn nog altijd hoog op en rond het Formule 1-circuit, maar door wolkenvelden die over het parcours drijven is het niet meer bloedheet.

Veel werd er echter in de openingsfase niet gereden. Opvallend was dat Red Bull Racing dat wel deed. Max Verstappen en Sergio Pérez tikten ronde na ronde af met de harde band onder de RB20. Hierdoor stonden de coureurs van de kampioensformatie lange tijd bovenaan in de tijdenlijst, maar op het moment dat de concurrentie met softs op de baan verscheen, was dat klaar.

Op de softs waren de McLarens behoorlijk snel. Vooral Lando Norris liet goede tijden zien. De Brit was een tikje sneller dan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Mercedes en Ferrari zaten er net wat verder vanaf. Maar waar George Russell nog wel even op P1 stond, had Lewis Hamilton veel meer moeite met de W15, waardoor hij niet echt in het spel voorkwam.

Nadat de Red Bull-rijders ook softs onder de auto hadden geschroefd, bleken zij geen aanspraak te kunnen maken op P1. Verstappen liet ten opzichte van Norris vooral tijd liggen in de snelle bochten en noteerde de derde tijd, terwijl Pérez de goede vorm van vrijdag niet door wist te trekken en als dertiende eindigde in de tijdenlijst.

McLaren was dus snel: Norris en Piastri legden beslag op de eerste en tweede tijd. Verstappen bleef daar uiteindelijk bijna tweeënhalf tiende achter. Het gat naar nummer vier Russell is ook nog vrij groot, de Mercedes-coureur kijkt tegen een gat van bijna twee tienden aan ten opzichte van Verstappen. Carlos Sainz was net als op vrijdag de snelste Ferrari-man en zette de vijfde tijd op de borden, Daniel Ricciardo ging naar de zesde tijd. Ook Alexander Albon noteerde een prima tijd en eindigde als zevende in de afsluitende training. Nico Hülkenberg ging naar de achtste tijd, voor Yuki Tsunoda en de teleurstellende Hamilton. Hamilton maakte in de slotfase van de sessie nog een spin mee, wat liet zien dat hij zich duidelijk niet senang voelde op het circuit.

Net buiten de top-tien viel Charles Leclerc. De Monegask moest het met de elfde tijd doen. Ook Aston Martin Racing wist geen potten te breken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen slechts tot de dertiende en veertiende tijd.

Zaterdag om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma.