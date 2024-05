Samenvatting van de vermakelijke Formule 1 Grand Prix van Imola

Om 15.00 uur Nederlandse tijd stonden negentien coureurs klaar op de grid voor de start van de race. Negentien, want Fernando Alonso moest vanuit de pits beginnen vanwege het veranderen van de afstelling. Max Verstappen vertrok vanaf pole en wist die bij de start te behouden. Achter hem gebeurde in de openingsfase ook niet veel. Alleen de coureurs van RB F1 Team kenden een mindere start. Zowel Yuki Tsunoda als Daniel Ricciardo zakten wat plaatsen.

Nadat de race eenmaal onderweg was, zat het veld al snel in een status quo. Inhalen op het krappe circuit van Imola bleek nagenoeg onmogelijk. Het werd daarom een strijd om de beste strategie en om wie de betere pitstop uitvoerde. McLaren bleek dat goed voor elkaar te hebben. Oscar Piastri plaatste een geslaagde undercut op Carlos Sainz, waardoor de Australiër naar P4 steeg. Verstappen was ondertussen aan de horizon vertrokken en leek onbedreigd op weg te gaan naar een volgende zege.

De pitstop bij Alexander Albon verliep minder goed. De Thai was een van de eerste coureurs die de pits opzocht, maar Williams had een wiel niet goed gemonteerd. Strompelend zocht Albon de pits op voor een nieuw setje banden. Toen die eenmaal op de auto zat kon hij zijn weg vervolgen. Het leverde naast een langzame ronde ook nog tien seconden straf op, waardoor zijn kansen in de race door het putje gingen.

Sergio Pérez speelde daarna kortstondig een hoofdrol in de race. De Mexicaan ging in tegenstelling tot de coureurs voor hem van start op de harde band en kwam nadat er flink wat bandenwissels waren doorgevoerd voor onder andere Norris, Charles Leclerc, George Russell en Lewis Hamilton terecht. De eerste drie konden met gemak er langs, maar Hamilton moest er flink voor knokken. Uiteindelijk lukte het de recordkampioen wel om de Red Bull te verschalken.

Vooraan werd het in de slotfase nog heel spannend. Norris snoepte ronde na ronde wat van zijn achterstand op Verstappen af en in de laatste ronde was het gat kleiner dan een seconde. Het kwam echter te laat, want Verstappen reed als eerste onder de finishvlag door. Norris werd tweede, voor Leclerc, die daarmee de Ferrari-fans wat te vieren gaf. Piastri pakte P4, Sainz moest het met P5 doen. Hamilton greep de zesde plek, voor teamgenoot Russell. Pérez beperkte de schade met een achtste plek, Lance Stroll en Tsunoda maakten de top-tien compleet. Albon werd uiteindelijk de enige uitvaller nadat hij een paar rondes voor het einde van de race zijn auto de pitbox instuurde.

Volgende week staat alweer de volgende Grand Prix op het programma. De coureurs mogen zich laten zien op de straten van Monaco.