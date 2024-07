Met de dreiging van regen in de lucht was het vanaf het eerste moment druk op het Formule 1-circuit van Silverstone voor de kwalificatie. De coureurs reden in eerste instantie op de intermediates rond, waarna het al snel goed genoeg was voor softs. Het was echter van korte duur dat alle twintig rijders op het asfalt aanwezig waren, want Sergio Pérez spinde achterwaarts het grind in. Het was voor hem het einde van de sessie en een negentiende eindtijd. Het leverde ook een rode vlag op.

Alleen Pierre Gasly bleef achter Pérez staan, maar dat is gezien zijn enorme gridstraf voor de Grand Prix van zondag niet gek. Ook Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en de hevig teleurgestelde Esteban Ocon vielen in Q1 af, maar Max Verstappen had alle geluk van de wereld dat hij niet bij die groep zat. Net als zijn Red Bull-teamgenoot raakte hij korte tijd van de baan af, maar hij kon zijn weg wel vervolgen.

Ook in Q2 was het van meet af aan druk, maar het was duidelijk dat het uitstapje door het grind de RB20 van Verstappen geen goed had gedaan. De Limburger had alle moeite om een toptijd neer te zetten en hing tot het einde van de sessie rond P10. Bij het vallen van de vlag klom hij naar P6, maar de snelste tijden waren uit zicht. Charles Leclerc lukte het helemaal niet om alles aan elkaar te knopen en viel af. De Monegask moet zodoende de race zondag vanaf een teleurstellende P11 beginnen. Ook Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Daniel Ricciardo moesten na Q2 uit de auto stappen.

In Q3 was het de vraag hoe groot het Britse feestje zou worden, want tot dan toe waren George Russell, Lewis Hamilton en Lando Norris de drie snelste coureurs. Die lijn zetten de thuisrijders door, want Russell ging met de pole aan de haal. Hij was anderhalf tiende sneller dan teamgenoot Hamilton. Norris kwam niet aan de tijden van de Mercedessen en moest het met een derde tijd doen, waar hij achteraf wel vrede mee had. Vierde werd Verstappen, die daar niet echt blij mee was. Oscar Piastri ging naar P5, voor de uitstekende Nico Hülkenberg. De Haas-coureur hield bijvoorbeeld Carlos Sainz in de Ferrari achter zich, die zondag vanaf de zevende stek moet starten. Achtste werd Lance Stroll, net voor Alexander Albon. Fernando Alonso maakt de top-tien compleet.

Zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de Grand Prix op Silverstone.