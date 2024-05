Samenvatting van de spectaculaire F1-sprintrace in Miami

Al in aanloop naar de start van de Formule 1-sprintrace in Miami gebeurde er wat opvallends. Bij het wegrijden uit de pits werd Charles Leclerc in de zijkant geramd door Esteban Ocon. Laatstgenoemde moest een nieuwe voorvleugel halen, Leclerc kon wonderbaarlijk genoeg zonder kleerscheuren zijn weg vervolgen.

Bij de start maakte Leclerc zelfs nog heel even aanspraak op de koppositie, maar polesitter Max Verstappen kneep zijn concurrent af om zo de eerste plek in handen te houden. Daarachter ging het direct mis voor Lando Norris en Lance Stroll. Beide heren raakten elkaar nadat Lewis Hamilton nogal rigoureus aanviel in bocht 1. Ook Fernando Alonso was betrokken bij dat gevecht, maar in tegenstelling tot Stroll en Norris kon hij zijn weg wel vervolgen. Norris moest in de eerste bocht zijn McLaren parkeren waardoor de safety car de baan op werd gestuurd, Stroll hinkte naar de pits waar hij opgaf.

Toen de safety car weer in de pitstraat stond, was het Verstappen die stukje bij beetje wegliep bij Leclerc. Achter de twee snelle mannen was het verrassend genoeg Daniel Ricciardo die P3 vasthield, maar uiteindelijk wist Sergio Pérez in de rappere Red Bull zijn collega te passeren.

De schijnwerpers gingen daarna snel naar het gevecht om P8 en dus het laatste punt. Hamilton zat rondenlang vast achter Kevin Magnussen, die zijn bijzondere verdedigende technieken weer van stal haalde. Uiteindelijk kwam hem dat op meerdere tijdstraffen te staan, waardoor de Haas-coureur als laatste geklasseerd werd. Het lukte Hamilton daardoor niet om voorbij de Deen te geraken, waarna Hamilton zelfs Yuki Tsunoda voorbij moest laten. Nadat Tsunoda wel voorbij Magnussen kwam slaagde Hamilton daar ook in, maar een punt was daarmee nog niet in handen. Pas in de voorlaatste bocht drukte de recordkampioen zijn Mercedes langs de RB van Tsunoda, waardoor toch het felbegeerde puntje werd binnengesleept. Dat dacht hij, maar de FIA bestrafte hem nog voor te snel rijden in de pits. Op papier zou Hamilton een drive-through moeten uitvoeren, maar aangezien daar geen mogelijkheid meer toe was, werd deze omgezet in twintig seconden tijdstraf. Tsunoda is daardoor de gelukkige en bemachtigt het laatste punt.

Zoals gezegd speelde dat ergens in het middenveld af, want vooraan kon Verstappen met relatief gemak de zege binnenslepen. Leclerc werd op bijna drieënhalf seconde tweede, Pérez zat daar zo'n anderhalf seconde achter en pakte daarmee P3. De vierde plek was voor Ricciardo, die daarmee zijn beste resultaat sinds zijn terugkomst in F1 behaalde. Carlos Sainz moest het doen met P5, vlak voor Oscar Piastri. Hülkenberg reed kalm naar P7, Tsunoda werd achtste.

De kwalificatie voor de Grand Prix is het volgende onderdeel van het F1-programma in Miami. Deze begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.