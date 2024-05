Na een training van een uurtje konden de coureurs zich op vrijdag in Miami direct opmaken voor de sprintkwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix. Het was vanaf het eerste moment een serieuze strijd voor elke positie, met uiteindelijk de verwachte coureur op pole.

In het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie waren er weinig verrassingen. Het opvallendste moment was de bijna-botsing tussen Oscar Piastri en Valtteri Bottas, waarbij laatstgenoemde niet op zat te letten toen Piastri aan kwam snellen. Er werd net aan niet gecrasht, waarna beide heren hun weg konden vervolgen. Bottas kon echter niet het volgende gedeelte van de kwalificatie behalen, met hem vielen Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Logan Sargeant en Alexander Albon ook af.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie kwam er wel een verrassende uitslag. Het waren de Mercedes-mannen George Russell en Lewis Hamilton die er niet in slaagden om met de W15 een top-tien tijd te noteren, waardoor voor de Duitse renstal SQ2 het eindstation werd. Met hen vielen ook Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Esteban Ocon buiten de boot. Verrassend genoeg waren het Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg die wel SQ3 wisten te bereiken. Het was voor Ricciardo zelfs de eerste keer dit seizoen dat hij een top-tien kwalificatie wist te bemachtigen.

In het laatste gedeelte van de sprintkwalificatie was het lang wachten totdat er actie op de baan was. Met een minuut of vier te gaan reden de auto's achter elkaar de baan op, met Hülkenberg als eerste. Max Verstappen bleek uiteindelijk – tot zijn eigen verbazing – de snelste. Charles Leclerc herstelde ijzersterk na zijn dramatische training met een tweede tijd, waarmee hij de andere Red Bull van Sergio Pérez voor bleef. Ricciardo bekroonde zijn eerste top-tien kwalificatie dit seizoen met een onverwachte vierde tijd. Carlos Sainz en Oscar Piastri werden vijfde en zesde, terwijl Aston Martin met Lance Stroll en Fernando Alonso beslag legden op de zevende en achtste startpositie. Lando Norris - die in SQ1 en SQ2 razendsnel was - moest het met een negende tijd doen. Hij hield daarmee alleen Hülkenberg achter zich.

Zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd begint de sprintrace in Miami.