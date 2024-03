De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië werd verreden zonder Carlos Sainz. De Spanjaard voelde zich al een paar dagen niet lekker en op vrijdag werd duidelijk dat hij een blindedarmontsteking had opgelopen waaraan hij meteen geopereerd moest worden. Oliver Bearman werd aangewezen als zijn vervanger. De 18-jarige Brit is dit jaar een van de reserverijders bij Ferrari en was al in Jeddah present vanwege de tweede ronde in het F2-kampioenschap, waarin hij actief is. Bearman, de eerste coureur die zijn F1-debuut maakt bij de Scuderia sinds Arturo Merzario in 1972, maakte tijdens de derde training voor het eerst kennis met de SF-24 en deed het keurig door een foutloze sessie te rijden én en passant de tiende tijd neer te zetten.

De snelste tijd in de afsluitende training kwam van Max Verstappen, die op een zeker moment zo’n acht tienden rapper was dan de rest. Charles Leclerc bracht het verschil in de slotfase terug naar twee tienden en was daarmee de voornaamste uitdager van de Nederlander. Sergio Pérez klom aan het einde op naar de derde stek in de tijdenlijst, maar was al een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Deze en meer late verbeteringen kwamen na een rode vlag voor een zware crash van Zhou Guanyu, die met aardig wat snelheid in de kunststof blokken klapte. De Chinees bleef ongedeerd bij het incident, maar de Sauber raakte zwaar beschadigd, waardoor onzeker was of hij wel aan de kwalificatie kon deelnemen.

Vliegende start

Toen de kwalificatie om 18.00 uur Nederlandse tijd van start ging, werd er nog volop aan de C44 van Zhou gewerkt. Oscar Piastri had een Verstappen-achtig momentje bij de laatste bocht maar kon zijn weg vervolgen om de eerste stek in de tijdentabel over te nemen van Fernando Alonso, wiens naam tot dat moment bovenaan prijkte. Verstappen moest echter nog komen. De eerste vliegende ronde van de Limburger ging in 1.28.491, waarmee hij regelrecht naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Leclerc ging hierna met 1.23.318 een fractie sneller dan de Red Bull-coureur, maar die diende de Monegask aan het einde van Q1 nog van repliek door 1.28.181 op de klokken te brengen. Lance Stroll liet zich nog even zien door op de valreep naar de tweede positie te gaan in een tijd die slechts 0.078 seconde langzamer was dan die van Verstappen. Bearman maakte ondertussen indruk door de negende tijd te rijden in Q1.

En Zhou? Na hard werken van de monteurs ging hij met nog één minuut en vijftig seconden te gaan naar buiten. Helaas was hij niet om tijd bij start-finish om nog een snelle ronde in te kunnen zetten, waardoor hij zaterdag laatste staat op de grid. Sauber-teamgenoot Valtteri Bottas kampte met verkeer en eindigde met de zestiende tijd ook aan de verkeerde kant van de streep. Alpine had net als in Bahrein een rampzalige kwalificatie, al ging het met de zeventiende tijd van Esteban Ocon en achttiende tijd van Pierre Gasly een tandje beter dan een week geleden. Logan Sargeant, die maar twee ronden reed tijdens de derde training als gevolg van schade na een moment met de muur, bleef steken op de negentiende tijd en staat zaterdag naast Zhou op de laatste rij.

Uiterst respectabel

Nico Hülkenberg kon zijn sterke optreden op de vrijdag in Bahrein, waar hij zich als tiende kwalificeerde met de Haas, geen vervolg geven in Jeddah. “Ik heb geen vermogen meer. Er is iets mis”, klonk het over de boordradio, waarna de Duitser zijn auto bij de achtste bocht aan de kant zette. Het duurde vervolgens even voordat de gele vlag tevoorschijn kwam, alvorens de wedstrijdleiding besloot dat het de rode vlag moest worden. Slechts vijf coureurs hadden op dat moment een tijd staan: de coureurs van Mercedes en McLaren én Kevin Magnussen.

Russell stond bovenaan met een tijd van 1.28.608 toen de actie verder ging. Na de hervatting ging Pérez naar P1 met 1.28.539, waar Verstappen vervolgens met bijna een halve seconde onder dook met 1.28.078. Alonso reed ook een dijk van een ronde en was na twee paarse sectoren op de meet slechts 0.044 seconde langzamer dan Verstappen. Leclerc sloot achter de Spanjaard aan op P3 door ook maar een tiende langzamer te gaan dan de 55-voudig Grand Prix-winnaar.

Bearman had een momentje tijdens zijn eerste run, waardoor het voor de rookie aankwam op zijn laatste vliegende ronde. De coureur uit Chelmsford kwam na een goede poging echter 0.036 seconde tekort voor een plek in de top-tien, maar kan met de elfde tijd alsnog terugkijken op een uiterst respectabele eerste Formule 1-kwalificatie. Ook Alexander Albon, Magnussen en Daniel Ricciardo waren niet snel genoeg om door te gaan. Iemand die opgelucht ademhaalde nadat Bearman over de streep was gekomen, was Lewis Hamilton; de zevenvoudig wereldkampioen ging met de tiende tijd met de hakken over de sloot door naar Q3. Ondertussen scherpte Verstappen de snelste tijd nog aan naar 1.28.033.

Concurrentie kansloos

Na Q2 bestond er geen enkel twijfel meer over wie er favoriet was voor de pole. Verstappen liet zijn spierballen meteen aan het begin van Q3 al zien. De Nederlander reed een 1.27.472, waarmee hij drie tienden sneller was dan Pérez op P2 en een halve seconde sneller dan Alonso, die met de derde tijd begon. Leclerc had op zijn set nieuwe banden geen goed gevoel in de auto en stond na de eerste runs vierde op acht tienden van Verstappen.

De drievoudig wereldkampioen ging aan het einde niet meer sneller, maar dat was ook niet nodig: zijn eerste tijd bleek snel genoeg voor pole. "Dat was een zeer goede kwalificatie, de auto lag op rails", liet Verstappen na afloop over de boordradio weten, alvorens zijn team te complimenteren met de geleverde prestatie. Red Bull-teambaas Christian Horner deelde daarop aan Verstappen mee dat ook zijn tweede vliegende ronde snel genoeg zou zijn geweest voor de pole-positie, wat de superioriteit van zijn stercoureur nog maar eens onderstreepte.

Leclerc vormde dus geen bedreiging meer voor de eerste sterplek, maar klom in de eindfase van de kwalificatie nog wel op naar P2 door 1.27.791 te rijden. Pérez moest daardoor genoegen nemen met de derde stek op de startopstelling. Alonso pakte aan het begin van zijn laatste snelle ronde een handige slipstream bij Hamilton, maar meer dan de vierde startplek zat er niet voor hem in. Piastri versloeg intussen Norris voor de vijfde plaats op de grid, terwijl Russell en Hamilton zaterdag de vierde startrij delen. Yuki Tsunoda en Stroll completeerden de top-tien in de kwalificatie.

De Grand Prix van Saudi-Arabië begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

