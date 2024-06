Hamilton voor Verstappen in afsluitende training GP van Canada

Nadat de eerste dag van het weekend behoorlijk nat was verlopen, werden de coureurs tijdens de derde oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve op droge omstandigheden getrakteerd. Het was dan ook meteen druk op de baan toen de training om 18.30 uur Nederlandse tijd in gang werd gezet.

Max Verstappen was als allereerste op het circuit. De Nederlander had dan ook nog wat werk in te halen, nadat hij in de tweede training tot maar vier ronden was gekomen, als gevolg van een probleem met het Energy Recovery System. De eerste getimede ronde van de regerend wereldkampioen verliep niet vlekkeloos: hij had een momentje bij de laatste chicane waardoor hij de bocht moest afsnijden. “Het stuur voelt supervreemd”, reageerde Verstappen over de boordradio.

Na vijf minuten belandde Sauber-coureur Zhou Guanyu in een spin bij het uitkomen van de eerste bocht. De Chinees gleed daarop met de achterkant van de auto tegen de kunststof blokken. Hij probeerde hierna nog terug de baan op te rijden, maar bleek vast te staan. “Ik heb geen idee wat er gebeurt met de auto”, meldde hij, voordat hij zijn stuur losmaakte en uit de auto stapte. “De achterkant is zo vreemd, het laat de achterbanden gewoon blokkeren.” Het was de tweede keer dat Zhou dit weekend een rode vlag veroorzaakte. In de eerste training had hij namelijk ook al de muur geraakt.

Met dank aan snel handelen van de marshals bleef het oponthoud beperkt tot vijf minuten. De coureurs konden dus vrij rap weer verder met hun programma. Verstappen, die onderweg was op de medium band, ging nu beter door de laatste chicane en eiste met een 1.15.495 de eerste stek in de tijdenlijst op. Niet veel later scherpte hij de snelste tijd aan naar een 1.14.983. Fernando Alonso, die op vrijdag de snelste tijd had gereden, liet vervolgens een goed tempo zien op de harde band. De Aston Martin-rijder nam de eerste positie in de tijdentabel over met een 1.14.870, alvorens er nog een schepje bovenop te doen met een 1.14.445.

De sessie was halverwege toen de eerste coureurs een run op de zachte band probeerden. Logan Sargeant reed een nieuwe snelste tijd met een 1.14.355, waarna ook George Russell, Alexander Albon en Charles Leclerc even bovenaan stonden. Lewis Hamilton, die in 2007 zijn eerste Grand Prix-zege boekte in Montreal, kwam op de soft vervolgens tot een 1.13.464, waarmee de Mercedes-coureur op P1 kwam te staan. Lando Norris liet op dat moment ook een goede snelheid zien door op slechts elf duizendsten van Hamilton naar de tweede tijd te gaan.

Een kwartier voor het einde trokken de rijders terug het circuit op voor nog een laatste run op de soft. Russell zette zijn Mercedes bovenaan met een 1.34.274. Verstappen, die nog geen snelle ronde op de zachte band had geoefend, ging met een 1.13.289 net iets langzamer dan Russell, terwijl Hamilton de stopwatch na een dijk van een ronde op 1.12.549 liet stoppen. De zevenvoudig kampioen was met die tijd zeven tienden sneller dan Russell. Verstappen had het nog niet helemaal naar zijn zin in de RB20. “De auto springt enorm veel op en neer”, liet hij weten aan zijn race-engineer. Verstappen verbeterde zich hierna nog wel naar een 1.13.182, die hem naar de tweede plek deed opklimmen. Maar het verschil met Hamilton was nog steeds fors: ruim zes tienden.

Verstappen zakte vervolgens twee posities doordat achtereenvolgens Lance Stroll en George Russell naar de tweede tijd gingen, maar keerde helemaal aan het einde weer terug op P2 met dank aan een 1.12.923. Het verschil met Hamilton was daarmee echter nog steeds vier tienden. Door de late verbetering bij de Red Bull-coureur waren Russell en Stroll uiteindelijk derde en vierde, terwijl Oscar Piastri de snelste McLaren-coureur was op P5. Daniel Ricciardo zat er goed bij met de zevende tijd, terwijl Norris, Alonso en Sergio Pérez respectievelijk zevende, achtste en negende waren. “We zijn extreem langzaam”, constateerde Charles Leclerc, die namens Ferrari niet verder kwam dan de tiende tijd. Teamgenoot Carlos Sainz stond bij het zwaaien van de vlag ook maar twaalfde, waarmee de Scuderia nog wat werk voor de boeg heeft voor de kwalificatie, die om 22.00 uur Nederlandse tijd begint.

Uitslag derde training F1 GP van Canada: