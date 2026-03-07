De afsluitende oefensessie kende een chaotische aanloop. De FIA had op zaterdagochtend besloten om op veiligheidsgronden de vierde Straight Mode-zone te schrappen – en draaide die beslissing vervolgens weer terug nadat de F1-teams hiertegen in verweer waren gekomen. Het bezorgde de engineers vlak voor de derde vrije training bijzonder veel werk, doordat het schrappen – en daarna weer in ere herstellen – van de Straight Mode gevolgen had voor de energiestrategie en afstelling.

Een zware crash in de Formule 3 zorgde ervoor dat zij hiervoor twintig minuten extra kregen. Doordat de baanafzetting bij de vijfde bocht gerepareerd moest worden, kon de sessie namelijk niet op de geplande tijd van 02.30 uur Nederlandse tijd beginnen.

Nadat de training om 02.50 uur in gang was geschoten, verschenen verschillende coureurs met de zachte band op de baan, waaronder Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur ging in de openingsfase aan de leiding in de tijdenlijst met eerst een 1.21.599 en vervolgens een 1.20.572. Net toen het wat drukker op het circuit begon te worden, viel Carlos Sainz stil bij de ingang van de pitstraat, wat uiteindelijk leidde tot een rode vlag. Het duurde vervolgens een tijdje voordat de Williams van de Spanjaard was geborgen.

Met nog zo'n veertig minuten te gaan werd de sessie hervat en meldde ook Max Verstappen zich voor het eerst op zaterdag op het Albert Park Circuit. De Nederlander ging rond in een tijd van 1.20.979, waarmee hij achter Hamilton op P2 plaatsnam. Dit werd al snel P3 doordat Andrea Kimi Antonelli zijn Mercedes naar de snelste tijd stuurde met een 1.20.324. Charles Leclerc zette Ferrari hierop terug bovenaan, waarna Hamilton nog een tiende sneller ging dan zijn teamgenoot met een 1.20.176. Nadat Oscar Piastri vervolgens even op P1 stond met 1.20.164, was Leclerc de eerste die onder de 1.20 dook: 1.19.827.

Een kwartier voor het einde van de training was het tijd om nog een run te doen op een nieuwe set zachte banden, ter voorbereiding op de kwalificatie. George Russell was echter net bezig aan een snelle ronde toen Antonelli in de andere Mercedes de controle verloor in de eerste bochtencombinatie en hard in de baanafzetting belandde. De impact was dusdanig dat de medical car naar buiten werd gestuurd, maar de Italiaan stapte ongedeerd uit. De W17 raakte echter fors beschadigd, waardoor het nog een hele klus wordt voor het team uit Brackley om de wagen weer rijklaar te hebben voor de kwalificatie, die gepland staat voor 06.00 uur Nederlandse tijd.

Als gevolg van de crash raakte de baan bezaaid met brokstukken. Toch kon er aan het einde van de derde training nog vier minuten worden gereden, waardoor een drukke slotfase volgde. Russell ging daarin paars in de tweede en derde sector en eiste de eerste positie in de tijdentabel op met een 1.19.053, waarmee hij een klap sneller was dan de concurrentie. Hamilton verbeterde zich nog naar een 1.19.669, maar was met die tijd dus nog zes tienden langzamer dan Russell. Leclerc besloot de derde training als derde met zijn eerder gereden 1.19.827.

Thuisrijder Piastri volgde met de vierde tijd, maar was al een seconde langzamer dan Russell. Red Bull-rijders Isack Hadjar en Max Verstappen bleven steken op de vijfde en zesde tijd. Antonelli was nog zevende, terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman de rest van de top-tien vormden. Sainz keerde niet meer terug op de baan en reed daardoor net geen volledige ronde in de derde training. Aston Martin-coureur Lance Stroll kwam helemaal niet in actie vanwege een probleem met zijn verbrandingsmotor.

Uitslag derde training F1 GP van Australië