FIA draait schrappen Straight Mode-zone GP Australië terug na protest F1-teams

De FIA ziet voorlopig af van het schrappen van de Straight Mode-zone tussen bocht 8 en 9 op het circuit van Albert Park. Het is een draai van 180 graden, aangezien F1-teams op zaterdagochtend te horen kregen dat deze zone vanwege veiligheidszorgen verwijderd zou worden. De F1-teams hebben vervolgens hun onvrede geuit over deze beslissing, waarop deze voor nu is teruggedraaid.

Voor het Formule 1-seizoen 2026 zijn actieve aerodynamica geïntroduceerd. Daarbij laten auto's zowel hun voor- als achtervleugel zakken op vooraf bepaalde rechte stukken - bekend als Straight Mode. Die maatregel moet helpen om te voldoen aan de hoge eisen van energieterugwinning van de nieuwe krachtbronnen, die veel sterker afhankelijk zijn van optimaal batterijgebruik.

Tijdens het openingsweekend in Albert Park waren er vijf van zulke zones, waaronder het slingerende stuk na bocht 8, dat uitkomt op de snelle combinatie van bochten 9 en 10. Sommige coureurs gaven tijdens de coureursbriefing op vrijdagavond aan dat hun auto bij geactiveerde Straight Mode zo weinig neerwaartse druk had, dat ze het risico liepen de controle te verliezen in de gebogen aanloop naar bocht 9 - vooral wanneer ze dicht achter andere auto's reden.

Na een analyse van de data besloot de FIA in eerste instantie eenzijdig om de zone volledig te verwijderen voor de sessies op zaterdag, te beginnen met de derde vrije training. "Op de meeste circuits zijn deze zones vrij eenvoudig, omdat ze zich op echte rechte stukken bevinden", legde FIA-directeur voor eenzitters Nikolas Tombazis uit aan media, waaronder Motorsport.com, in Melbourne, voordat deze beslissing last-minute alsnog werd teruggedraaid.

"Op drie of vier circuits per jaar – en helaas is Melbourne er één van – zitten er ook zones tussen die behoorlijk gebogen zijn, zoals hier het geval is bij de vierde Straight Mode-zone tussen bocht 8 en 9. Tijdens de vergadering met de coureurs gisteren gaven sommigen aan dat de neerwaartse druk daar te laag was, vooral wanneer ze in gevecht waren met andere auto's. Ze voelden dat ze onder die omstandigheden de controle over de auto konden verliezen."

De Straight Mode-zone tussen bocht 8 en 9 blijft voor nu actief. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

"Omdat veiligheid voor ons altijd de hoogste prioriteit heeft, hebben we na analyse besloten om voorzichtig te zijn en de vierde Straight Mode-zone in Melbourne te verwijderen, vanaf de derde vrije training en dus ook voor de kwalificatie en race."

Verschillende effecten per auto

De reden dat dit probleem nu pas naar voren komt, is dat de elf verschillende auto-ontwerpen elk een andere hoeveelheid downforce en luchtweerstand verliezen wanneer de vleugels worden geopend. Pas na de twee vrije trainingen op vrijdag kreeg de FIA duidelijk inzicht in hoe groot dat effect was. Volgens Motorsport.com was Audi een van de teams die hierdoor werden getroffen. Omdat de FIA het als veiligheidskwestie beschouwde, besloot de organisatie de vierde Straight Mode-zone te schrappen, in plaats van het probleem bij de individuele teams neer te leggen.

"We krijgen nu voor het eerst gedetailleerde informatie over hoeveel neerwaartse druk sommige teams verliezen wanneer de Straight Mode wordt geactiveerd", zegt Tombazis. "Voor sommige auto's is dat verlies groter dan we hadden verwacht. Het effect verschilt per auto, maar we konden niet tegen sommige teams zeggen: 'Jullie moeten je afstelling aanpassen', terwijl anderen niets hoefden te veranderen. We hadden daarvoor geen duidelijke criteria en bovendien was de tijd te kort. Daarom vonden we dat de maatregel voor alle auto's moest gelden."

Teams laat geïnformeerd

Teams werden pas zaterdagochtend, ongeveer tweeënhalf uur voor VT3, geïnformeerd dat de FIA het circuit effectief had aangepast. Het lange stuk tussen bochten 8 en 9 is belangrijk voor energieterugwinning, waardoor engineers op zeer korte termijn hun energiestrategie en afstelling moesten herzien. Het last-minute terugdraaien van de beslissing betekende dat zij opnieuw aan de slag moesten om alles weer aan te passen.

Toen Tombazis werd gevraagd of hij protesten van teams verwachtte, gaf hij toe dat zijn telefoon tijdens de persconferentie voortdurend "aan het trillen" was door binnenkomende berichten. Hij erkende dat de maatregel teams kon benadelen die hun voorbereiding al goed op orde hadden.

"Sommige teams zullen zeggen dat dit degenen straft die hier rekening mee hadden gehouden, en dat klopt", erkent hij. "Maar we hebben deze beslissing genomen vanuit veiligheidsoogpunt. We konden niet tegen sommige teams zeggen dat ze hun auto moesten aanpassen en tegen andere niet."

Tombazis verwacht dat hetzelfde probleem zich ook op drie andere circuits op de kalender van 2026 zal voordoen. Met meer voorbereidingstijd kan de FIA echter een duidelijker systeem ontwikkelen om minimale downforceniveaus te reguleren wanneer de Straight Mode wordt geactiveerd. Een andere optie is om de Straight Mode-zones korter te maken, zodat het verschil in snelheid en neerwaartse druk tussen de twee aerodynamische modi kleiner wordt.