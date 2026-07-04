F1 GP van Groot-Brittannië: Antonelli pakt pole voor Leclerc, Max Verstappen slechts P7

Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft zijn vijfde pole-position van het Formule 1-seizoen 2026 veroverd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op een zonnig Silverstone bleef hij Ferrari-coureur Charles Leclerc voor, terwijl teamgenoot George Russell terugviel.

Antonelli verbeterde zich tijdens zijn tweede run in Q3 en pakte daarmee zijn eerste pole sinds de Grand Prix van Monaco, een maand geleden. Die verbetering bleek hard nodig, want ook Leclerc vond flink wat tijd en wist daarmee zowel teamgenoot Lewis Hamilton als Russell van de tweede plaats te verdringen.

Mercedes was dit seizoen nog ongeslagen in kwalificaties voor Grands Prix en Hamiltons verrassende sprintpole leek erop te wijzen dat die reeks op Silverstone ten einde zou komen. Nadat Antonelli Hamilton zaterdagmiddag al had ingehaald om de sprintrace te winnen, onderstreepte de kampioenschapsleider zijn titelkandidatuur nogmaals met zijn vijfde poleposition van het jaar.

Russell stond na de eerste runs in Q3 nog tweede, maar slaagde er tijdens zijn laatste poging niet in zich te verbeteren. Zijn tweede ronde was zelfs meer dan een halve seconde langzamer dan die van Antonelli. Daardoor zakte hij terug naar de vierde plaats, achter Leclerc en Hamilton, die zich allebei nog verbeterden, al vond de Brit slechts één tiende ten opzichte van zijn eerste poging.

Isack Hadjar eindigde op ruime afstand als vijfde in de Red Bull, vóór McLaren-coureur Lando Norris. Beide teams moesten een aanzienlijk tempoverlies incasseren ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd nadat hij problemen meldde met de energie-afgifte van zijn krachtbron, terwijl Oscar Piastri worstelde met grip en als achtste kwalificeerde.

Het Racing Bulls-duo Arvid Lindblad en Liam Lawson bezette opnieuw de volledige vijfde startrij als de beste vertegenwoordigers van het middenveld.

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Antonelli was ook in Q2 de snelste met een ronde van 1.28.493, ondanks dat hij tijdens zijn eerste poging buiten de baan belandde. De Italiaan eindigde uiteindelijk een tiende voor Leclerc, terwijl Hamilton en Russell de derde en vierde tijd noteerden.

McLaren liet al vroeg tekenen van problemen zien. Norris stond na de eerste runs slechts negende, terwijl Piastri zich zelfs in de gevarenzone bevond. De Australiër wist zich uiteindelijk als zevende alsnog te plaatsen voor Q3, ondanks een gebrek aan grip en balans.

Audi-coureur Gabriel Bortoleto miste Q3 op slechts 0.032 seconde van Lawson en bood na afloop zijn excuses aan het team aan omdat hij niet alles uit de auto had gehaald. Pierre Gasly kwalificeerde zich als twaalfde tijdens opnieuw een lastig weekend voor Alpine, gevolgd door de tweede Audi van Nico Hülkenberg.

Oliver Bearman eindigde als veertiende en klaagde dat Haas volgens hem qua ontwikkeling was ingehaald door de andere middenveldteams, terwijl de problemen bij Williams aanhielden met Carlos Sainz en Alexander Albon op respectievelijk de vijftiende en zestiende plaats.

In Q1 maakten de vlagerige weersomstandigheden de openingsfase van de kwalificatie bijzonder lastig. Er stond een rugwind van 20 kilometer per uur richting Copse, terwijl er tegelijkertijd een stevige zijwind door het Maggotts-Becketts-complex waaide. Alpine-coureur Franco Colapinto spinde daar tijdens zijn laatste poging hard toen de achterkant van zijn auto uitbrak, waardoor de Argentijn zijn negentiende tijd niet meer kon verbeteren.

Russell kende eveneens een "vreemd" moment toen hij tijdens zijn eerste poging blokkerende wielen kreeg en bij Luffield door de grindbak schoot, waarbij hij zijn voorvleugel beschadigde. Daardoor moest de Brit in de slotminuten van Q1 nog een representatieve ronde neerzetten om door te gaan, al slaagde hij daar uiteindelijk relatief comfortabel in.

Ook Audi kende direct problemen met Bortoleto. De Braziliaan meldde tijdens zijn outlap dat hij de zesde versnelling niet kon inschakelen en keerde met een vermoedelijk versnellingsbakprobleem terug naar de pits. Het team slaagde er echter in de auto op tijd weer de baan op te krijgen, waardoor hij zich alsnog voor Q2 wist te plaatsen.

Esteban Ocon had minder geluk. De Fransman moest opnieuw zijn meerdere erkennen in Haas-teamgenoot Oliver Bearman, die zich nipt ten koste van Ocon wist te plaatsen voor Q2. De ongelukkige Colapinto eindigde tussen de twee Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez, terwijl een opnieuw weinig competitief Aston Martin de rijen achteraan het veld sloot.