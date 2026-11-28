Analyse

Formule 1 GP van Qatar

F1 GP Qatar-longruns: Kimi Antonelli op vrijdag bijna seconde sneller dan Max Verstappen

Mercedes domineerde de vrijdagse actie in Qatar, waarbij Andrea Kimi Antonelli in de racesimulaties gemiddeld 0,83s per ronde sneller was dan zijn naaste rivaal

Kevin Hermann

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:27

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Kimi Antonelli begint als vroege favoriet aan het voorlaatste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2026 in Qatar. De regerend wereldkampioen domineerde de vrijdagtrainingen op het Lusail International Circuit, zowel over één ronde als in de racesimulaties. Vooral zijn marge in de long runs was indrukwekkend: zijn naaste belager, Max Verstappen, was in de gecorrigeerde longrun-analyse gemiddeld 0,83 seconde per ronde langzamer.

Antonelli had in de eerste vrije training al de snelste tijd gereden, met een voorsprong van 0,507 seconde op teamgenoot George Russell. De dominantie van Mercedes zette zich in de tweede sessie voort, al beperkten verschillende incidenten en rode vlaggen de waarde van de kwalificatiesimulaties.

Van de topteams slaagden alleen Red Bull en McLaren erin om vliegende ronden op de zachte banden af te werken. Toch konden geen van beide teams de tijden verslaan die Mercedes op mediums reed. Antonelli voerde de tijdenlijst aan met 1.23.077, Russell zat daar iets meer dan anderhalve tiende achter. Lando Norris, de dichtstbijzijnde uitdager van het Mercedes-duo, gaf al bijna een halve seconde toe.

In de racesimulaties was het beeld nog duidelijker. Na correcties voor verschillen in bandensoorten en stintlengtes kwam Antonelli ruimschoots als snelste coureur van het veld naar voren. Zelfs Russell was gemiddeld 0,90 seconde per ronde langzamer dan zijn teamgenoot.

Waarom is Mercedes zo dominant in Qatar?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De omvang van de Mercedes-voorsprong valt extra op omdat het team er doorgaans niet om bekendstaat op vrijdag al het volledige potentieel van de auto vrij te geven. Het fabrieksteam kiest meestal voor een vrij behoudende aanpak, zeker wat het motorvermogen betreft.

Verschillen in brandstoflading en motorstanden zijn op basis van de trainingsdata niet volledig uit te sluiten, maar de gebruikelijke werkwijze van Mercedes geeft wel reden om aan te nemen dat de voorsprong echte snelheid weerspiegelt. Hoe groot die marge daadwerkelijk is, blijft onzeker.

Een nadere blik op de sectortijden geeft wel aanwijzingen waar de sterke punten van Mercedes liggen. Het team dat wereldkampioen werd, is in de eerste en derde sector duidelijk sneller dan de concurrentie. Beide secties worden gekenmerkt door mediumsnelle en snelle bochten.

In de openingssector heeft Mercedes een voordeel van ongeveer drie tienden van een seconde op Red Bull, de dichtstbijzijnde uitdager. In de laatste sector pakt Mercedes ongeveer 0,25 seconde op McLaren en zelfs vier tienden op Red Bull, terwijl de rivalen op de zachtere band reden.

Alleen in de tweede sector kunnen Red Bull en McLaren met Mercedes mee. De zachte band biedt in dit deel van het circuit waarschijnlijk juist een voordeel, omdat de krappere, langzamere bochten meer tractie vragen.

Red Bull of McLaren: wie wordt de grootste uitdager van Mercedes?

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Achter Mercedes ontlopen Red Bull en McLaren elkaar nauwelijks, in elk geval over één ronde. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen en Isack Hadjar zaten in de kwalificatiesimulaties binnen ongeveer 0,06 seconde van elkaar.

In de long runs verschoof de krachtsverhouding echter in het voordeel van Red Bull. Het team uit Milton Keynes wist de bandenslijtage duidelijk beter onder controle te houden dan McLaren. Verstappen was gemiddeld 0,83 seconde per ronde langzamer dan Antonelli, terwijl teamgenoot Hadjar 1,02 seconde toegaf. Norris kwam 1,24 seconde per ronde tekort, Piastri zelfs 1,40 seconde.

Zoals het er nu voorstaat, lijkt Red Bull in raceomstandigheden dus de meest kansrijke uitdager van Mercedes. Gezien de forse achterstand op de leidende Mercedes suggereren de data wel dat Russell voor Verstappen een realistischer doelwit is dan Antonelli.

Wacht Ferrari een strijd in de middenmoot in Qatar?

Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Manuel Eletto

De prestaties van Ferrari zijn een stuk lastiger te beoordelen. De Scuderia werkte in de tweede vrije training een ander programma af, met relatief veel tijd voor kwalificatiesimulaties voordat laat in de sessie werd overgeschakeld op racesimulaties.

De snelheid over één ronde van Ferrari overtuigde echter niet. Over een ronde gaf Ferrari meer dan een seconde toe op Mercedes. Daarmee zat de Scuderia dichter bij Racing Bulls, al had het een kleine voorsprong op het zusterteam van Red Bull.

In de long runs reed Lewis Hamilton slechts drie ronden, terwijl Charles Leclerc er maar twee afwerkte. Daardoor zijn de berekende achterstanden van 1,28 seconde per ronde voor Hamilton en 2,18 seconde voor Leclerc nauwelijks representatief.

Vooral de werkelijke bandenslijtage over een langere stint is op basis van zo weinig ronden niet betrouwbaar te beoordelen. De relatief kleine achterstand van Hamilton op de McLaren-coureurs moet daarom met voorzichtigheid worden bekeken.

Racing Bulls domineert de middenmoot, Haas heeft het zwaar

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In de middenmoot tekende zich een beeld af dat bijna net zo duidelijk was als vooraan. Racing Bulls was met afstand het snelste van de traditionele middenveldteams, zowel in de kwalificatiesimulaties als in de long runs.

Over één ronde had het team ongeveer twee tienden van een seconde voorsprong op Audi. In de racesimulaties was Arvid Lindblad 1,59 seconde per ronde langzamer dan Antonelli, terwijl Liam Lawson 1,79 seconde toegaf.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Achter Racing Bulls gaapt een enorm gat: Audi, het volgende middenveldteam, zat al 2,77 seconde per ronde van de toptijd af. Gabriel Bortoleto was de enige coureur die in de racesimulaties de harde band uitprobeerde.

Williams (+2,97 seconde), Alpine (+3,28 seconde) en Aston Martin (+3,32 seconde) vormen de volgende groep. Haas kende een bijzonder zwakke dag, met een achterstand van 3,80 seconde per ronde. Alleen Cadillac was langzamer, op 4,71 seconde.

De grootte van die verschillen was een opvallend kenmerk van de vrijdag: zowel tussen Antonelli en de andere toppers als tussen de topteams en de middenmoot.

Waarom de verplichte tweestopper in Qatar toch nodig kan zijn geweest

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

De bandenstrategie gaat in Qatar opnieuw een belangrijke rol spelen. Vanwege veiligheidszorgen is een maximale stintlengte van 27 ronden opgelegd. Bij een raceafstand van 57 ronden zijn daardoor minstens twee pitstops nodig.

Vorig jaar was de bandenslijtage aan het einde van het raceweekend zo laag dat een eenstopper zonder die beperking mogelijk zou zijn geweest. De vrijdagtrainingen van dit jaar lieten echter een heel ander beeld zien.

Tijdens de kwalificatiesimulaties konden sommige coureurs in de negende of tiende ronde van hun stint nog persoonlijke besttijden rijden. In de long runs kregen veel coureurs daarentegen te maken met forse bandenslijtage. In sommige gevallen liepen de rondetijden binnen tien ronden met ongeveer twee seconden op.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Opvallend genoeg herstelden de banden bij sommige coureurs na deze kritieke fase, waarna de rondetijden weer verbeterden. De zachte band presteerde bijzonder slecht en werd in de racesimulaties onder anderen gebruikt door Oliver Bearman en Fernando Alonso. Ook de medium vertoonde echter relatief veel slijtage, met een gemiddeld tijdverlies van 0,18 seconde per ronde.

De harde band bleek in handen van Bortoleto aanzienlijk constanter, met een slijtage van slechts 0,065 seconde per ronde. Bortoleto was echter de enige coureur die longrun-data op de harde compound leverde.

Naarmate het gripniveau stijgt, zal de bandenslijtage in de rest van het weekend waarschijnlijk afnemen. Gezien de hoge slijtage die vrijdag werd waargenomen, lijkt een tweestopper echter ook zonder de verplichte stintlimiet waarschijnlijk. Zoals het er nu voorstaat, worden de medium en harde banden gezien als de voorkeursbanden voor de race.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP Qatar-longruns: Kimi Antonelli op vrijdag bijna seconde sneller dan Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



3 min



F1 GP Qatar-longruns: Kimi Antonelli op vrijdag bijna seconde sneller dan Max Verstappen





Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



7 min



Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari





Hankook lijkt mee te dingen naar F1-bandencontract



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



10 min



Hankook lijkt mee te dingen naar F1-bandencontract





Lando Norris: Mercedes in Qatar 'van een ander niveau'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



3 u



Lando Norris: Mercedes in Qatar 'van een ander niveau'

Vorig artikel Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Kevin Hermann





Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



20 d



Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag





F1 GP van Bahrein long runs: is Max Verstappen favoriet in Maleisië?



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



F1 GP van Bahrein long runs: is Max Verstappen favoriet in Maleisië?





Mercedes duidelijk vooraan: zo verhoudt de long-run pace zich in de F1-trainingen voor de GP van Spanje



Formule 1



Formule 1



GP van Spanje



2 m



Mercedes duidelijk vooraan: zo verhoudt de long-run pace zich in de F1-trainingen voor de GP van Spanje

Meer van

Mercedes





F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



10 u



F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht





Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel



Formule 1



Formule 1



Abu Dhabi GP



19 u



Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



28 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer