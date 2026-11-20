Formule 1 GP van Qatar

Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar

F1 bezoekt Lusail volgend weekend en geen enkele coureur mag meer dan 27 ronden per stint afleggen

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 08:50

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Losail

Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Formule 1-teams moeten tijdens de Grand Prix van Qatar opnieuw een voorgeschreven stintlimiet per auto aanhouden om de Pirelli-banden te beschermen op het circuit met veel bandenslijtage.

Coureurs mogen op het Lusail International Circuit niet meer dan 27 ronden per stint rijden. Daardoor zullen teams in de race over 57 ronden waarschijnlijk voor een tweestopper kiezen.

Het is vergelijkbaar met vorig jaar, toen de stints na analyse van de race van 2024 werden beperkt tot 25 ronden. Daaruit bleek dat “meerdere banden, met name linksvoor, de maximale slijtage hadden bereikt”. Ook in 2023 gold er tijdens het evenement een stintlimiet, al lag die verplichte grens toen op slechts 18 ronden.

Dat gebeurde nadat teams stints van meer dan 30 ronden hadden geprobeerd, iets wat extra lastig is op het 5,4 kilometer lange circuit met 16 bochten en uiteenlopende bochttypes, vooral medium- tot hogesnelheidsbochten.

Simone Berra, chief F1 engineer van Pirelli, zei tijdens de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend: “Qua regels geldt dezelfde beperking, maar het aantal ronden wordt 27 en niet 25.

“We hebben er twee ronden bij gedaan. Uit onze indoortests is gebleken dat dit, laten we zeggen, acceptabel is zonder specifiek risico.

Pirelli tyres

Photo by: Alessio Morgese

“Maar we weten dat het probleem in Qatar is dat we heel veel lokale slijtage hebben, vooral aan de voorkant. Gemiddeld wordt 100 procent slijtage makkelijk bereikt na 25, 26 ronden.

“Dat zorgt voor meer belasting van de band, omdat je geen loopvlakcompound meer hebt die de structuur beschermt. Dan krijg je daar hoge belastingen, hoge laterale krachten en een hoge temperatuur, een hoge karkastemperatuur.

“Dat zijn dus de factoren die de integriteit van de band sterker beïnvloeden.”

Elke ronde die een coureur in de race rijdt, ook achter de safety car, telt mee voor het totaal. Diskwalificatie is de waarschijnlijke straf voor wie zich daar niet aan houdt.

Dat betekent niet dat de strategische mogelijkheden beperkt zijn. In 2025 koos McLaren er namelijk voor om tijdens een safety car in ronde zeven niet te stoppen, om flexibiliteit te houden en niet vóór ronde 32 opnieuw naar binnen te hoeven.

Oscar Piastri en Lando Norris bleven buiten tot het einde van de stintlimiet, maar dat pakte alsnog verkeerd uit. Beide coureurs verloren de zege aan titelrivaal Max Verstappen van Red Bull.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De Grand Prix draaide uiteindelijk alsnog vooral uit op een race met twee pitstops. Die volgde op de sprintrace van 19 ronden op zaterdag, die dit jaar niet op het programma staat.

Berra vervolgde: “We houden dezelfde rondenlimiet aan om de twee stops af te dwingen en elk risico te vermijden dat er meerdere ronden op de onderlaag van het loopvlak wordt gereden en er integriteitsproblemen ontstaan.

“We weten dat als je aan de voorkant 100 procent slijtage bereikt, je niet echt een grote mate van degradatie veroorzaakt.

“De teams kunnen de vooras in lange runs makkelijk managen. Ze stoppen niet als ze geen behoorlijk grote terugval in prestaties zien.

“Dat is dus de situatie, en we gaan voor elke sessie het aantal ronden tellen. Dat wordt iets makkelijker, omdat het dit jaar geen sprintevenement meer is, terwijl dat vorig jaar wel zo was.

“Ook het tellen van de ronden wordt daardoor makkelijker voor ons. We bekijken het aantal gereden ronden en geven na afloop van de zaterdag aan hoeveel ronden er per set nog over zijn.”

Qatar is de voorlaatste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen 2026. Abu Dhabi sluit het jaar af van 4 tot en met 6 december.

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