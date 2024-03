Leclerc fractie sneller dan Verstappen in derde training GP Australië

Niet twintig maar negentien coureurs trokken zaterdag de baan op voor de derde oefensessie in Melbourne. Logan Sargeant is de rest van het weekend toeschouwer, nadat Williams besloten heeft om het chassis van de Amerikaan aan Alexander Albon te geven. Laatstgenoemde beleefde een stevige crash tijdens de eerste training, waarbij zijn wagen onherstelbaar beschadigd raakte. Doordat het team geen reservechassis heeft meegenomen naar Australië, is Sargeant het kind van de rekening.

De coureurs van McLaren en Sauber gingen onder een bewolkte hemel - het kwik wees dientengevolge slecht 18 graden aan - als eersten het circuit van Albert Park op, maar het waren niet karakteristiek de Red Bull-rijders die vervolgens als eersten een tijd lieten noteren. Max Verstappen was aan het begin van zijn run niet blij met zijn remmen. “Ze bijten niet”, merkte hij over de boordradio op. Niettemin ging de drievoudig wereldkampioen niet veel later sneller de baan rond dan teamgenoot Sergio Pérez, door op de medium compound een 1.17.100 te rijden. Het verschil tussen de twee bedroeg in deze fase van de training echter maar vijf honderdsten.

Vervolgens werd het al gauw drukker op het circuit. De meeste coureurs gingen met de zachte band op pad, maar opvallend genoeg waren het de rijders op medium die aan het begin van de sessie sneller onderweg waren, wat mogelijk te maken had met de lage temperaturen. Carlos Sainz, die dit weekend terug is van een blindedarmontsteking, zette zijn Ferrari bovenaan met een 1.16.791, waarna teamgenoot Charles Leclerc aansloot op de tweede stek in de tijdentabel. Met Verstappen en Pérez op de derde en vierde stek bestond de gehele top-vier op dat moment uit coureurs die op de medium band aan de dag waren begonnen.

Lewis Hamilton had het moeilijk op de zachte band. De Mercedes-coureur moest aan het begin van de sessie maar liefst 1,3 seconde toegeven op de mannen vooraan. Toen hij verbaasd vroeg waar hij tijd liet liggen, kreeg hij te horen dat 1,1 seconde verloren ging op de rechte stukken.

Met nog een kwartier te gaan wisselden de eerste coureurs naar een nieuwe set zachte banden om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Oscar Piastri liet de derde tijd noteren, waarmee de thuisrijder zichzelf tussen de twee Ferrari’s en twee Red Bulls plaatste. Daarna meldden Lewis Hamilton en George Russell zich met hun Mercedessen op de tweede en derde stek.

Tien minuten voor het einde waren alle ogen echter gericht op Ferrari, dat op vrijdag het snelste team was, en Red Bull Racing. Sainz ging op de soft echter niet sneller dan de tijd die hij eerder op de medium band had gereden. Verstappen bleef bij zijn eerste poging steken op de vierde tijd. “Ik heb geen idee waarom ik in de snellere gedeelten niet sneller ben dan op de andere band. De banden bewegen te veel”, luidde zijn feedback. Leclerc ging daarna wel sneller dan eerder op de medium compound, maar kwam alsnog slechts derde te staan, achter Sainz, die met zijn tijd op mediums dus nog bovenaan stond, en Hamilton.

Bij het uithangen van de vlag zette Verstappen nog eens aan op de soft. Dit keer zag het er beter uit bij de Nederlander. Met een 1.16.734 nam hij plaats op de eerste stek in de tijdentabel. Maar Leclerc was achter hem bezig aan een nog betere ronde. De Monegask kwam in 1.16.714 over de streep, waarmee de strijd om pole-position voor de Australische Grand Prix een spannende belooft te worden. Sainz zakte door de late verbeteringen van Verstappen en Leclerc naar P3, terwijl Hamilton en Russell de training als vierde en vijfde afsloten. Daarachter zaten Fernando Alonso, Pérez en Piastri heel dicht bij elkaar, gevolgd door Lance Stroll en Lando Norris. Daniel Ricciardo was slechts achttiende, Pierre Gasly eindigde onderaan.

De kwalificatie in Melbourne begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.

