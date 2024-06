Sainz lacht geruchten over nieuw F1-contract weg

Met de aankondiging dat Lewis Hamilton na dit seizoen overstapt naar het Formule 1-team van Ferrari, was voor Carlos Sainz duidelijk dat hij volgend jaar ergens anders onderdak moet vinden. De Spanjaard werd in verband gebracht met stoeltjes bij Mercedes, Red Bull Racing en onlangs kwam naar buiten dat hij op het lijstje bij Williams staat.

Volgens sommige media is de coureur zelfs al rond met laatstgenoemde team, maar daar is volgens Sainz niets van waar. "Ik heb de verhalen gelezen. Ik weet niet meer of het alleen in Spanje was, maar ik moet er wel om lachen", vertelt de nu nog Ferrari-coureur op de persdag in aanloop naar de Grand Prix van Canada. "Drie maanden geleden las ik artikelen dat ik getekend had bij Mercedes. Volgens anderen had ik bij Red Bull getekend. Dat is toch best grappig? En nu zou ik bij Williams getekend hebben. Ik moet er wel eens om lachen, want dit soort verhalen publiceren kan voor deze media straffeloos."

Het is dus niet zo dat Sainz rond is met een team voor een zitje in 2025. In de besprekingen die hij met de geïnteresseerde partijen heeft, brengt hij wel naar voren dat er bij voorkeur een meerjarige deal op tafel komt. "Ik geloof dat om succesvol in de Formule 1 te zijn, je een project voor de middellange of lange termijn aan moet gaan. Ik denk niet dat je in de Formule 1 succes kunt halen als je ergens een jaar zit en dan direct wil winnen", vertelt de meervoudig Grand Prix-winnaar. "Daar heb je een echt project voor nodig. Ik heb kansen om zo'n project voor '25, '26, '27 en '28 te vinden."

Geen frustraties over kansen

De afgelopen weken zijn er een aantal topplekjes van de markt gegaan. Sergio Pérez tekende een meerjarige deal bij Red Bull Racing, wat Fernando Alonso ook bij Aston Martin Racing deed. Het stoeltje bij Mercedes lijkt weggelegd voor Andrea Kimi Antonelli, waardoor alleen plekjes bij middenveldteams open blijven. "Ik ben daar niet gefrustreerd over. Mijn doel is om in F1 te winnen en de best mogelijke plek te bemachtigen. Dat is iets waar ik van geniet en wat ik leuk vind ", verklaart Sainz. "Er spelen zoveel dingen binnen teams. De dynamiek in de Formule 1 is voor een buitenstander heel ingewikkeld om te begrijpen. Van binnen zie je dat achter elke keuze goede redenen zitten."