F1 tijden: Tijdschema van het late Formule 1-weekend in Canada

De Formule 1 onderbreekt de Europese toer met een kort uitstapje naar Noord-Amerika. In Canada staat namelijk de negende ronde van het F1-seizoen 2024 op het programma. Na de krappe straten van Monte Carlo gaan de snelheden weer flink omhoog in Montreal. Toch staan op het semi-stratencircuit op het Île Notre-Dame de muren eveneens verraderlijk dichtbij. In het verleden heeft de race dan ook al heel wat spectaculaire edities opgeleverd.

Alle ogen zullen in Canada gericht zijn op Red Bull Racing en Max Verstappen: kan de succescombinatie terugslaan na het moeizame weekend in Monaco? De RB20 voelde zich geen moment senang op het stratencircuit. Wordt de topvorm hervonden, of blijft de druk van Ferrari en McLaren zo groot? De Nederlandse Formule 1-fan krijgt op zondagavond het antwoord.

Hoe laat begint F1 in Canada?

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 7 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 19.30u - 20.30u Vrijdag 7 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 23.00u - 00.00u Zaterdag 8 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Zaterdag 8 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 9 juni Grand Prix van Canada 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

De Grand Prix van Canada 2024 vindt plaats op zondag 9 juni. De race vindt in de Europese avond plaats: de start is om 20.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 14.00 uur lokale tijd in Montreal. De coureurs moeten liefst 70 ronden over het 4,361 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 305,270 kilometer. Het ronderecord is een 1.13.078 en staat sinds 2019 op naam van Valtteri Bottas.

In Canada houdt men vast aan het normale format zonder sprintrace. Dat betekent dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. De eerste training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur in Montreal). Om 23.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede vrije training van start. Op zaterdag kunnen de coureurs nog eenmaal de puntjes op de i zetten voor de kwalificatie en de race. Deze derde training begint om 18.30 uur Nederlandse tijd. Op zaterdagavond gaat om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal) de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada van start.