Motorsport.com vernam in de Formule 1-paddock van Monaco al dat Sergio Pérez over de beste papieren beschikt voor het tweede Red Bull-zitje in 2025. De runner-up van het voorbije Formule 1-seizoen heeft in Imola en Monaco tegenvallende raceweekenden afgewerkt, maar zijn contractverlenging is niet in het geding gekomen. Het nieuwe dienstverband was voor zijn DNF in Monaco al aanstaande, hetgeen eveneens bleek uit de woorden van Helmut Marko. De Oostenrijkse topadviseur liet aan deze website weten dat Pérez in ‘een goede positie’ zat voor een nieuw contract.

Dat laatste is nu officieel gebleken met de aankondiging van een tweejarige deal, waarmee Red Bull voor continuïteit kiest. Het betekent dat Yuki Tsunoda moet wachten op een eventuele kans bij het grote Red Bull-team, dat Liam Lawson niet meteen doorstroomt naar de hoofdmacht en dat Carlos Sainz ook niet terugkeert bij de Red Bull-familie. In plaats daarvan mag Pérez volgend jaar 'gewoon' beginnen aan zijn vijfde seizoen in dienst van Red Bull Racing. Tijdens zijn stint met het energiedrankenmerk is hij eenmaal als tweede in het WK geëindigd (2022) en heeft hij vijf Grands Prix op zijn naam geschreven. Met de Sakhir Grand Prix uit 2020 erbij prijken er in totaal zes Formule 1-overwinningen op zijn palmares.

Horner: Continuïteit en stabiliteit belangrijk voor het team

"Ik ben erg blij om mijn toekomst aan dit geweldige team te verbinden", reageert Pérez op zijn nieuwe deal. "Ik ben blij dat we onze reis kunnen vervolgen en dat ik nog twee jaar mag bijdragen aan de rijke geschiedenis van dit team. Dit jaar is de uitdaging groot, maar ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van het team er rooskleurig uitziet. Ik ben blij om daar deel van uit te maken en bedank iedereen voor het vertrouwen dat ze in me tonen. Ik wil dat vertrouwen graag terugbetalen met geweldige resultaten, op en naast de baan." Ook teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met het nieuws. "Dit een belangrijk moment voor ons, om onze line-up voor 2025 aan te kondigen. We zijn blij om met Checo te blijven samenwerken. Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor ons team. Checo en Max hebben een robuuste en succesvolle samenwerking en zij hebben het team vorig jaar voor het eerst een één-tweetje in het wereldkampioenschap bezorgd."

Pérez bezet momenteel de vijfde plaats in de tussenstand, hetgeen al aangeeft dat het veld steeds dichter in elkaar schuift en dat een één-tweetje in het rijderskampioenschap dit jaar een stuk lastiger lijkt te worden. Het onderstreept ook dat Red Bull een competitieve coureur nodig heeft om het constructeurskampioenschap te kunnen winnen. Vorig jaar liet Max Verstappen in Silverstone nog lachend weten dat hij de constructeurstitel ook wel 'in zijn eentje' kon binnenhalen, maar naarmate de concurrentie dichterbij komt, worden de kaarten anders geschud. "Dit jaar is de situatie anders. Het constructeurskampioenschap is voor ons erg belangrijk, zowel qua geld als ook qua prestige. In dat opzicht hebben we de tweede auto zeker vooraan nodig, maar tot dusver heeft hij zijn rol goed vervuld", liet Marko voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco over Pérez weten.

Tweejarige deal? Pérez commercieel belangrijk voor Red Bull

Red Bull spreekt in de aankondiging van een tweejarig contract voor de Mexicaan. In de praktijk is het echter zeer waarschijnlijk dat er clausules zijn ingebouwd, waardoor het uiteindelijk ook een één-plus-één deal kan zijn. Red Bull gaat bij de aankondiging sec uit van een dienstverband tot en met 2026, waardoor Pérez in dat geval ook onder het nieuwe reglement nog met Red Bull zal racen. Daarbij mag niet worden vergeten dat Pérez financieel op twee manieren van groot belang is voor Red Bull. Ten eerste brengt hij veel sponsorgeld vanuit Mexico mee voor het raceteam en ten tweede is zijn verblijf bij het team commercieel belangrijk voor de verkoop van het energiedrankenmerk in dat deel van de wereld.