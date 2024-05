De 29-jarige Spanjaard heeft al een aanbod van Sauber op zak, waar hij een meerjarige deal zou kunnen tekenen, waardoor hij vanaf 2026 voor het fabrieksteam van Audi zou racen. Echter, de Duitse fabrikant wil graag snel een antwoord van Sainz - naar verluidt voor het einde van deze maand al - zodat er een vinkje kan worden gezet bij de rijdersbezetting en de focus naar andere zaken kan worden verlegd. Vorige maand legde Sauber al Nico Hülkenberg voor meerdere jaren vast.

Sainz geeft donderdag echter aan geen haast te willen maken met het nemen van een besluit. “Ik heb nog geen beslissing genomen”, zegt hij in Monaco. “Ik weet dus nog niet waar ik volgend jaar zal racen. En ik heb mezelf ook geen deadline gegeven, want ik ben toch niet goed met deadlines.” De drievoudig Grand Prix-winnaar laat weten eerst een zo compleet mogelijk beeld van de rijdersmarkt te willen hebben, voordat hij een beslissing neemt. “Ik bevind me in zo’n belangrijke fase van mijn carrière dat ik eerst alle opties op tafel wil hebben en goed over alles na wil denken. Ik word later dit jaar dertig. Het volgende project moet het dus echt worden voor me. Ik geef mezelf daarom alle tijd die ik nodig heb.”

In eerste instantie leek Sainz te willen wachten, omdat er zich mogelijk kansen zouden voordoen bij Red Bull en Mercedes. Inmiddels heeft het er echter alle schijn van dat Red Bull verdergaat met Sergio Pérez en begint het er steeds meer op te lijken dat Mercedes junior Andrea Kimi Antonelli in 2025 een kans wil geven. Zodoende leek Sainz hard op weg naar het Audi Formule 1-project, ware het niet dat Motorsport.com nu vernomen heeft dat de Madrileen serieus met Williams in gesprek is, om te zien welke plannen de Britse renstal voor de toekomst heeft. Het team uit Grove, dat Alexander Albon al onder contract heeft voor volgend jaar, heeft de ambitie om terug te keren naar de voorkant van de grid en is momenteel bezig om de fabriek flink op te waarderen.

Wat Williams, dat dit jaar nog geen punten heeft gescoord, een aantrekkelijke propositie voor Sainz zou kunnen maken, is het feit dat het team een langlopende motorendeal heeft Mercedes, dat naar verluidt goed onderweg is met de nieuwe power unit voor 2026. Dat er een belangrijke kans aan zijn neus voorbij gaat door langer te wachten met het nemen van een besluit, daar is Sainz niet bang voor. “Ik weet meer over wat er zich achter de schermen afspeelt. Er doen allemaal geruchten de ronde, maar maak je geen zorgen: ik laat helemaal niets door mijn vingers glippen. Ik ben alle opties gewoon onder elkaar aan het zetten zodat ik daarna de beste beslissing kan nemen. En zodra ik een besluit genomen heb, zal alles snel gaan. Het draait dus volledig om het duidelijk krijgen voor mezelf wat ik wil van mijn volgende contract.”