Tsunoda wacht op Red Bull F1-zitje: "Heb geen haast"

Afgelopen week werd wat Motorsport.com in Monaco al wist te melden bewaarheid: Sergio Pérez blijft voorlopig bij Red Bull Racing. De Mexicaan heeft zelfs een tweejarige verbintenis uit het vuur gesleept, al lijkt het erop dat het een één plus één is met een eenzijdige optie vanuit het team. Voor RB F1-coureur Yuki Tsunoda betekent het dat hij promotie naar Red Bull voorlopig uit zijn hoofd kan zetten. De rijder had het nieuws al eerder vernomen, maar teleurgesteld is hij niet. "Ik weet dat mijn tijd nog wel komt. Ik heb geen haast", aldus de Japanner.

Tsunoda doet tegelijkertijd wel een oproep aan de leiding van Red Bull om hem serieus te overwegen voor de toekomst. "Ik hoop dat ze meer naar mijn potentie en performance kijken. Dan kan het in de toekomst wel eens anders worden", aldus de RB-rijder, die ook vertelt dat er een contractverlenging bij zijn huidige werkgever aan zit te komen. "Mijn prioriteit ligt hier. Het zou fijn zijn als we de neuzen dezelfde kant op krijgen, want [het programma van] Red Bull is al een hele tijd een onderdeel van mijn leven."

Als Tsunoda het voor het zeggen zou hebben, dan zou hij graag een meerjarige deal willen tekenen. "Ik wil in het contract toewijding van het team zien. Ik ben enorm toegewijd en ik zou dat graag van hen net zo zien. Maar voor nu ben ik blij, iedereen in de Red Bull-familie is dat", vervolgt hij. Een overstap naar een ander team is echter nog niet uitgesloten. "Andere teams tonen hun interesse in mij, dat is iets moois. Er is zeker contact geweest."

Rustiger in de auto

Dit seizoen laat Tsunoda continu goede resultaten zien. Zo is hij teamgenoot Daniel Ricciardo ruimschoots de baas en het merendeel van de punten van RB F1 Team komt van hem. Opvallend is dat hand in hand met de uitstekende prestaties de coureur een stuk rustiger is dan de afgelopen seizoenen. "Ik denk dat ik wat constanter ben geworden door het in bedwang houden van mijn emoties. Tot nu toe ben ik daar wel blij mee. Het helpt me ook aan betere prestaties", erkent de 24-jarige Japanner. "Ik moet blijven doen wat ik nu doe. Het gaat nog wel eens mis, maar ik ben wel een stuk kalmer."