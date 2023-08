F1 Zandvoort live: Volg de tweede vrije training

Op het circuit van Zandvoort was het goed vertoeven in de eerste vrije training. Na drie weken zomerstop kwamen de Formule 1-coureurs weer eindelijk in actie en dat gebeurde met een zonnetje en twintig graden. Max Verstappen reed lang rond op de harde band, totdat hij in de slotfase van de training naar de zachte band ging. Op die C3-compound ging de thuisheld naar de snelste tijd: 1.11.852. Hij was daarmee de enige coureur die onder de 1.12 dook en daarmee alvast een eerste klap aan de concurrentie uitdeelde. Maar kan hij die snelheid vasthouden in VT2, of weet de concurrentie toch wat verbeteringen te vinden in de afstelling?

Fernando Alonso en Lewis Hamilton zullen hopen van wel. Zij noteerden de tweede en derde tijd in de eerste vrije training, maar gaven wel zo'n drie tienden toe op Verstappen. Bij Williams zal men juist hopen dat de concurrentie geen tijd weet te vinden, aangezien Alexander Albon en Logan Sargeant de sessie op de sterke vijfde en zevende plaats af. McLaren zat er ook weer goed bij, al schoven Lando Norris en Oscar Piastri achter beide Williamsen aan.

Een vlekkeloze sessie was het niet voor Aston Martin. Lance Stroll reed slechts twee ronden toen hij vanwege vermoedelijke motorproblemen naar binnen moest komen om vervolgens niet meer in actie te kunnen komen. Ook bij Haas verliep het niet helemaal geweldig. Kevin Magnussen werd veertiende terwijl teamgenoot Nico Hülkenberg met een spin in bocht 13 de enige rode vlag van de training veroorzaakte. Daarnaast zal Ferrari hopen dat het in de tweede vrije training een stap kan zetten. Charles Leclerc reed geen enkele ronde op de zachte band en eindigde op de mediums als zestiende. Carlos Sainz moest toekijken omdat Robert Shwartzman even zijn SF-23 mocht lenen, maar komt in de tweede vrije training weer in actie.

Met het onderstaande liveblog van Motorsport.com mis je niks van de actie van de tweede vrije training van de Formule 1 in Zandvoort.