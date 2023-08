Norris verrast met snelste tijd op eerste dag F1 Zandvoort, Verstappen tweede

Na een vrij probleemloze eerste training voor Max Verstappen leek de tweede oefensessie iets stroever te verlopen voor de tweevoudig kampioen. Hij had last van verkeer, beleefde een momentje bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht en liet over de boordradio weten dat zijn auto ‘vreemde dingen’ deed. Verstappen bleef uiteindelijk steken op de tweede tijd, al scheelde het maar erg weinig met Lando Norris, die enigszins verrassend voor de snelste tijd tekende.

Om 16.00 uur ging het licht aan het einde van de pits op groen voor de tweede training voor de Dutch Grand Prix, waarna de coureurs de baan betraden met een mix van medium en harde banden. Sergio Perez liet in de openingsfase op de medium compound 1.12.750 noteren, waarmee hij op dat moment snelste was. Max Verstappen ging kort daarop op dezelfde band paars in de eerste sector, maar stuitte verderop in de ronde op een langzaam rijdende Nico Hülkenberg, waarvoor hij van zijn gas moest. Het stelde Lewis Hamilton in de gelegenheid om met 1.12.713 naar P1 te gaan. Red Bull stelde echter snel orde op zaken. Perez heroverde de eerste stek even later met 1.12.644, waarna Verstappen de lat vervolgens nog iets hoger legde met een tijd van 1.12.449.

Na tien minuten werd de rode vlag uitgehangen vanwege crashes van Oscar Piastri en Daniel Ricciardo in de Hugenholtzbocht. De McLaren-coureur verloor als eerste de controle over zijn auto bij het insturen van de bocht, waarna hij in de kunststof blokken belandde. Vervolgens werd hij te laat opgemerkt door Ricciardo, die een hoge lijn door de kombocht wilde nemen. Om niet met de McLaren in botsing te komen, stuurde de AlphaTauri-rijder naar rechts, waarmee hij in navolging van zijn landgenoot in de baanafzetting knalde. Beide wagens liepen aanzienlijke schade aan de voorzijde. Zorgwekkender was echter dat Ricciardo na zijn crash over de boordradio meldde dat hij last had van zijn hand. De coureur uit Perth werd na het incident uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Video: Oscar Piastri en Daniel Ricciardo crashen op dezelfde plek

Na veertien minuten waren de auto’s geborgen en de kunststof blokken terug op hun plek geschoven, zodat de actie kon worden hervat. Ditmaal verschenen de coureurs met zachte banden op het circuit. De rondetijden doken als gevolg hiervan verder omlaag. Lando Norris imponeerde door 1.11.330 te rijden, die hem de eerste stek in de tijdenlijst opleverde. Max Verstappen ging daarna voor een snelle ronde, maar had een momentje bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht, waardoor hij bleef steken op 1.11.568, wat de tweede stek in de tijdentabel betekende. Toen Verstappen daarna de vraag kreeg hij of een aanpassing aan zijn voorvleugel wilde doen, antwoordde hij: “De auto doet gewoon wat rare dingen in medium speed. Misschien zijn het de remmen? Ik weet het niet.” Hij verbeterde zich daarna nog naar 1.11.353, waarmee hij 0.023 seconde tekort kwam om P1 van Norris over te nemen en de openingsdag in Zandvoort bovenaan te eindigen.

Na eerder in de eerste training al een goede indruk te hebben gemaakt, kwam Williams ook in de tweede sessie goed voor de dag. Alexander Albon ging rond in 1.11.599, wat de derde tijd was achter Norris en Verstappen. Ferrari viel in negatieve zin op. Charles Leclerc en Carlos Sainz stonden slechts elfde en zestiende na de eerste runs op de soft. Wat bij laatstgenoemde zeker niet meehielp, was dat hij een uitje door de grindbak maakte bij de Hans Ernst Bocht. Sainz was echter niet de enige. Niet veel later ging Lance Stroll op dezelfde plek door de kiezels.

In het laatste kwartier lag de focus van de rijders op het afwerken van een lange run op de soft. Norris bleef zodoende bovenaan staan, gevolgd door Verstappen en Albon. Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda completeerden de top-vijf. Het volledige veld zat dicht bij elkaar. Zo stonden er acht verschillende teams in de top-tien. Alleen Red Bull en Aston Martin, dat dit weekend met een aantal updates op de auto rijdt, waren met twee man in de bovenste helft te vinden. Sergio Perez tekende voor de zevende tijd, Lance Stroll en Fernando Alonso besloten de eerste dag van het weekend op de achtste en tiende stek. In de allerlaatste minuut was er nog een gele vlag. Sainz was bij de dertiende bocht nog eens de grindbak ingeschoten, maar kon - in tegenstelling tot Nico Hülkenberg in de eerste sessie - zijn weg vervolgen.

De Formule 1-actie in Zandvoort gaat zaterdag om 11.30 uur verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen heeft een momentje bij uitkomen derde bocht

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Nederland: