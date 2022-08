F1 Grand Prix van België 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Na drie weekenden vrijaf zijn de teams en coureurs eerder vandaag begonnen aan het veertiende raceweekend van 2022. De Formule 1 is te gast op Spa-Francorchamps, waarop 14.00 uur het startsein werd gegeven voor de eerste vrije training na de zomerstop. Max Verstappen opende sterk en ging lange tijd aan kop, maar hij moest toezien hoe zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc onder zijn tijd dook toen zij eenmaal overstapten op de zachte band. Een kans om te counteren kreeg de Red Bull Racing-coureur niet, want na een code rood begon het te regenen en bleken tijdsverbeteringen onmogelijk. In de tweede training krijgt Verstappen een nieuwe kans, lukt het dan wel om de Ferrari's voor te blijven?

In droge omstandigheden lijken Ferrari en Red Bull opnieuw een maatje te groot te zijn voor de concurrentie, inclusief Mercedes. Met George Russell sloot het team de eerste training af op P4, maar zijn achterstand op Sainz bedroeg al meer dan acht tienden en ook Verstappen was al zes tienden sneller. Teamgenoot Lewis Hamilton strandde op P9, maar was daarmee wel sneller dan Sergio Perez in de tweede Red Bull. Kan Mercedes iets van de achterstand op de topteams schaven in de tweede training?

Verrassend sterk in VT1 waren Lance Stroll en Alexander Albon, die Aston Martin en Williams op respectievelijk P5 en P6 lieten eindigen. Kunnen zij dat vasthouden in de tweede oefensessie, of moeten zij dan teams als Alpine en McLaren weer voor zich dulden? En wat doet het weer op Spa-Francorchamps, nadat de eerste training in de slotfase werd verstoord door een fikse regenbui? Daar komen we vanaf 17.00 uur achter, want dan springt het licht op groen voor de start van de tweede oefensessie voor de Grand Prix van België. In het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de training.