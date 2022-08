Verstappen en Leclerc incasseren gridstraf op Spa na motorwissels

Charles Leclerc mag de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2022 meteen met een inhaalrace beginnen, zo laten bronnen vanuit Ferrari aan Motorsport.com weten. De Monegask krijgt voor de veertiende race van het jaar, de Grand Prix van België, een nieuwe motor in de F1-75 gelepeld. Voor Leclerc wordt het alweer zijn vijfde exemplaar van het seizoen, logischerwijs door de vele betrouwbaarheidsproblemen dit jaar. Het levert hem een gridstraf van vijf plekken per component op, plus tien voor het vervangen van de accu (energy store).

Dat verschil is trouwens te verklaren doordat Leclerc met alle andere onderdelen al eerder over de toegestane limiet van de FIA is gegaan. De eerste overtreding levert een gridstraf van tien plekken op, iedere daaropvolgende wissel vijf. Voor de accu gaat het bij Leclerc om zijn eerste overschrijding van de grens, waardoor hij daarmee de volle klap incasseert. In de praktijk maakt het echter geen verschil. De motorwissel betekent namelijk dat Leclerc de eerste race na de verplichte shutdown achteraan moet aanvangen. Ferrari maakt ook meteen van de gelegenheid gebruik om de man met startnummer 16 een nieuwe versnellingsbak te geven. Carlos Sainz krijgt geen andere krachtbron en kan dus wel vooraan vertrekken, mits hij zich goed kwalificeert op het circuit in de Ardennen.

Ferrari is overigens absoluut niet het enige team dat alvast vooruitdenkt en de motorwissels in de tweede seizoenshelft probeert te plannen. Ook bij Red Bull Racing gebeurt dat, waardoor Max Verstappen eveneens een motorwissel krijgt op Spa. Die wissel naar zijn vierde motor van het seizoen is bevestigd door de FIA en brengt hem ook achteraan de grid op zijn favoriete circuit. Het gaat om een tactische keuze. De verse motor kan namelijk op de powercircuits van Spa en Monza worden gebruikt, terwijl er voor Zandvoort kan worden teruggegrepen naar een ouder exemplaar - bijvoorbeeld de motor die op de zondag van de Hongaarse Grand Prix in de RB18 is gegaan. Lando Norris en Esteban Ocon starten overigens ook helemaal achteraan na motorwissels bij respectievelijk McLaren en Alpine. Ook Valtteri Bottas wordt 15 plaatsen naar achteren gezet, Mick Schumacher krijgt tien plaatsen aan de broek.

1 september cruciale datum voor MGU-K en accu

Belangrijk detail is trouwens dat Ferrari de Monegask heeft voorzien van een nieuwe specificatie MGU-K en van een nieuwe, doorontwikkelde accu. Dit is cruciaal aangezien de deadline voor het doorontwikkelen daarvan nadert. Om Red Bull Powertrains tegemoet te komen, wordt de doorontwikkeling van F1-motoren in twee fases bevroren tot 2026. De eerste stap is in maart al gezet, toen er vanaf de eerste race niet meer mocht worden gewerkt aan onder meer de interne verbrandingsmotor. De tweede stap wordt vanaf 1 september gezet. Daarna mag er niet meer worden gewerkt aan de MGU-K en de accu. Performance upgrades zijn dan verboden, alleen ingrepen om de betrouwbaarheid te verbeteren zijn na goedkeuring van de FIA nog toegestaan.

Coureurs die in de Belgische Ardennen niet naar een nieuwe motor grijpen, hoeven het overigens niet per definitie zonder een nieuwe MGU-K of elektronica te stellen in de komende jaren. Het technisch reglement schrijft namelijk voor dat coureurs nog vijf races na het verstrijken van 1 september hebben om een nieuwe spec te pakken. Dit betekent concreet dat rijders die op Spa niet naar een nieuwe MGU-K en accu grijpen, dat tot het raceweekend in Austin mogen doen.