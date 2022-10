F1 Amerika 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De Formule 1 is dit weekend voor de tweede keer dit jaar in de Verenigde Staten. Nadat Miami in mei voor het eerst gastheer was van een F1-race, rijdt de koningsklasse nu voor de tiende keer op het Circuit of The Americas. De vrijdagse actie is eerder vandaag al afgetrapt met de eerste oefensessie, waarin maar liefst vijf vrijdagcoureurs hun opwachting mochten maken. Robert Shwartzman stapte als rookie in de Ferrari van Charles Leclerc, terwijl Alex Palou de McLaren van Daniel Ricciardo mocht overnemen. F2-coureurs Logan Sargeant en Theo Pourchaire stapten in bij respectievelijk Williams en Alfa Romeo, terwijl Antonio Giovinazzi geen beste beurt maakte door met de Haas van Kevin Magnussen te crashen.

In de tweede training op COTA keren Leclerc, Ricciardo en Magnussen maar ook Nicholas Latifi, Valtteri Bottas terug in hun eigen bolide. Zodoende staan alle twintig vaste coureurs aan de start van de verlengde training, die niet 60 maar 90 minuten duurt. Dat heeft alles te maken met de bandentest die de teams voor Pirelli gaan uitvoeren in de loop van de sessie. Op die manier kan de Italiaanse bandenfirma data verzamelen over het rubber voor 2023, terwijl de teams daar alvast (blind) kennis mee kunnen maken.

Natuurlijk is het voor de teams en coureurs tijdens VT2 ook weer belangrijk om goede voorbereidingen te treffen op de rest van het weekend. Carlos Sainz deed dat in VT1 door de snelste tijd te rijden, op twee tienden gevolgd door Max Verstappen en op een kleine halve tel gevolgd door Lewis Hamilton. Op het oog lijken Red Bull en Ferrari opnieuw de te kloppen teams met Mercedes erachter, maar daarachter lijkt het alle kanten op te kunnen gaan. Neem Lance Stroll: kan hij na zijn vierde plek in VT1 bevestigen dat Aston Martin er goed bij staat in Austin? En weet Alpine zich opnieuw vooraan in de middenmoot te melden? Daar komt in de loop van de tweede vrije training een antwoord op. De sessie begint om 0.00 uur Nederlandse tijd en is via het onderstaande liveblog te volgen.