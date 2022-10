De strijd om het rijderskampioenschap mag dan zijn beslist, er zijn nog vier races te gaan tijdens het Formule 1-seizoen 2022, te beginnen met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of The Americas. Overigens is er een goede kans dat er dit weekend nog een feestje gevierd kan worden bij Red Bull Racing. Het team uit Milton Keynes heeft in Austin de constructeurstitel voor het grijpen, waarmee er na acht seizoenen een einde komt aan een indrukwekkende succesreeks van Mercedes.

Op het moment dat de eerste oefensessie begon, dook meteen een flink aantal rijders de baan op. Tijdens de tweede training testen de teams de nieuwe Pirelli-banden voor 2023 en dus moest een groot deel van het gebruikelijke vrijdagprogramma in VT1 worden afgerond. Sergio Perez klokte in de openingsfase op de zachte band 1.40.459, waarmee hij bovenaan stond tot Antonio Giovinazzi, die tijdens de eerste vrije training in actie mocht komen voor het Haas F1 Team, voor een rode vlag zorgde door te crashen. De Italiaan, die kandidaat is voor een racezitje bij de Amerikaanse equipe, belandde bij de zesde bocht in een spin en schoof zijwaarts tegen de kunststof blokken. Hij slaagde er wonderwel in om de auto uit de baanafzetting te sturen en terug te brengen naar de pits, maar zijn training was niettemin ten einde, doordat de koppeling beschadigd was geraakt. Ook ging er een voorvleugel verloren bij het incident.

Doordat Giovinazzi op eigen kracht zijn weg wist te vervolgen, kon de baan al snel weer worden vrijgegeven. Max Verstappen meldde zich vervolgens bovenaan door op de zachte band 1.38.272 te rijden, om even later nog een klap harder te gaan met 1.37.462. Met nog twintig minuten te gaan deden veel coureurs nog een run op de soft. Lance Stroll ging daarbij naar een nieuwe snelste tijd. Met 1.37.460 was de coureur van Aston Martin twee duizendsten sneller dan Verstappen. Carlos Sainz nam de eerste stek daarna over van de Canadees door 1.36.857 op de klokken te brengen. Lewis Hamilton nestelde zich daarop op P2 door zijn Mercedes naar 1.37.332 te sturen.

Tien minuten voor het einde zette Verstappen, die dus naar de vierde plek was gezakt, nog eens aan. De tweevoudig kampioen ging rond in 1.37.081, waarmee hij twee tienden van de tijd van Sainz verwijderd bleef en naar de tweede positie klom. Verstappen was niet tevreden. "Er moet iets mis zijn met de auto, want ik heb op lage snelheid geen grip aan de voorkant", aldus de Nederlander. Hamilton eindigde de sessie als derde, Stroll als vierde. Perez, die dit weekend een gridstraf moet incasseren voor een motorwissel, bracht de vijfde tijd op de klokken. Fernando Alonso, George Russell, Pierre Gasly, Lando Norris en Sebastian Vettel vormden de rest van de top-tien.

In totaal kwamen er vijf vrijdagcoureurs in actie tijdens de eerste training in Austin. Behalve Giovinazzi, die met de auto van Kevin Magnussen reed, waren dat Robert Shwartzman, met de Ferrari van Charles Leclerc, Alex Palou, met de McLaren van Daniel Ricciardo, Theo Pourchaire, met de Alfa Romeo van Valtteri Bottas en Logan Sargeant, met de Williams van Nicholas Latifi. Shwartzman was de snelste van de rookies op P16, maar was tevens de enige die op zachte banden in actie kwam. Palou, Pourchaire en Sargeant eindigden op respectievelijk de zeventiende, achttiende en negentiende positie in de tijdentabel. Giovinazzi kon door zijn crash geen goede tijd rijden en was langzaamste.

De tweede vrije training begint om 0.00 uur Nederlandse tijd.

