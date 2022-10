Vijf plekken gridstraf voor Perez en Zhou in Amerika door motorwissel

Voorafgaand aan de kwalificatie op het Circuit of the Americas is dus al duidelijk dat minimaal twee coureurs achteruit gaan op de startopstelling. Sergio Perez en Zhou Guanyu zijn op vrijdag allebei voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor (kortweg ICE) door hun teams. Het betreft voor beide coureurs het vijfde exemplaar van dit Formule 1-seizoen. Doordat de toegestane limiet op drie ligt, levert de eerste overtreding daarvan tien plekken straf op. Iedere daaropvolgende overtreding (waar deze wissels dus onder vallen) gaat gepaard met een gridstraf van vijf plaatsen.

Beide Red Bull-coureurs zijn daarnaast voorzien van een nieuw uitlaatsysteem, logischerwijs van dezelfde specificatie als eerder dit jaar doordat de doorontwikkeling aan banden is gelegd. Voor zowel Perez als ook Max Verstappen is het alweer de zevende uitlaat van het seizoen. Voor dit component ligt de bovengrens op acht exemplaren, waardoor deze wissels geen gridstraf opleveren.

Ferrari heeft nog geen motorwissel kenbaar gemaakt bij de FIA. Verhalen uit Italië willen dat de Scuderia bij Charles Leclerc in ieder geval de interne verbrandingsmotor gaat wisselen. Het zou bij Ferrari wel om een aangepaste spec gaan, aangezien er aan de betrouwbaarheid is gewerkt. Voor de ICE is de doorontwikkeling sinds 1 maart al bevroren, maar met toestemming van de FIA mogen betrouwbaarheidsproblemen worden opgelost. Vrijdag is een wissel van de interne verbrandingsmotor nog niet gecommuniceerd door Ferrari, maar zaterdag ligt meer voor de hand. De Ferrari-verbrandingsmotor is namelijk erg gevoelig voor slijtage, waardoor Ferrari die op vrijdag doorgaans niet wil belasten en vaak pas op zaterdag vervangt. In onder meer Canada is voor deze aanpak gekozen.