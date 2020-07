Tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Groot-Brittannië?

De eerste serie Grands Prix van het uitgestelde F1-seizoen 2020 is met succes afgewerkt. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk en de Hungaroring nabij Boedapest kreeg de koningsklasse van de autosport het voor elkaar om het coronavirus buiten de deur te houden en drie races af te werken. Publiek was nog niet gewenst, mogelijk komt daar later in het seizoen verandering in. De Formule 1-organisatie hoopt vanaf de Grand Prix van Toscane op het circuit van Mugello toeschouwers te kunnen verwelkomen.

De eerste reeks Grands Prix leverde een aantal conclusies op. Wereldkampioen Mercedes is nog altijd ongenaakbaar, mede door de problemen bij concurrenten Red Bull Racing en vooral Ferrari. Lewis Hamilton leidt de WK-stand met 63 punten, gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas met 58 punten. Nummer drie Max Verstappen volgt op gepaste afstand met ‘slechts’ 33 punten. In de middenmoot is de strijd een stuk interessanter, aangevoerd door de ‘roze Mercedes’ van Racing Point. Renault en McLaren zitten daar niet ver achter en kunnen zich eveneens mengen in de strijd om de kruimels die de topteams laten vallen.

Op basis van het verleden lijkt het circuit van Silverstone op het lijf geschreven van Mercedes. De snelle, vloeiende bochten en de rechte stukken zijn doorgaans de gebieden waar het team uit Brackley excelleert. In Groot-Brittannië ligt een regenbui echter altijd op de loer en we hebben afgelopen races gezien dat een bak water het weekend een stuk interessanter kan maken. De tijd zal leren of dat daadwerkelijk het geval is.

Hoe laat begint de Britse GP?

Vanwege het tijdverschil met Europa wijkt het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië af van het gebruikelijke tijdschema. Op vrijdag staan zoals gewoonlijk twee vrije trainingen van negentig minuten op het programma. Deze starten een uur later voor de fans van het Europese vasteland. De eerste vrije training begint om 12.00 uur Nederlandse tijd, de tweede trainingssessie start om 16.30 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag en zondag wordt het gebruikelijke tijdschema aangehouden voor de Nederlandse fans, wat inhoudt dat de coureurs volgens lokale tijd een uur eerder aan hun sessies beginnen. De derde vrije training vindt plaats om 12.00 uur Nederlandse tijd, waarna op zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie aanvangt. Op zondag 2 augustus 2020 om 15.10 uur Nederlandse tijd start de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië - 31 juli tot 2 augustus 2020 - Nederlandse tijd

Vrijdag

Vrije training 1: 12.00 uur – 13.30 uur

Vrije training 2: 16.00 uur – 17.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

Formule 1 WK-stand na de Grand Prix van Hongarije:

Formule 1-kalender 2020: