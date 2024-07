Na een sprintweekend in Oostenrijk wordt er tijdens het Formule 1-weekend op Silverstone een traditioneel programma afgewerkt. Dat betekent dat er twee trainingen van een uur op de planning staan op vrijdag en in de eerste van de twee zagen we veel rookies in de auto's. Franco Colapinto nam plaats in de Williams van Logan Sargeant, Jack Doohan zat in de Alpine van Pierre Gasly, Sergio Pérez moest plaatsmaken voor Isack Hadjar en Oliver Bearman mocht in het Haas-zitje van Kevin Magnussen zitten.

De training was net een paar minuten onderweg en de eerste rode vlag werd al gezwaaid. Op een gladde baan - want het regende veel voorafgaand vaan de training - glibberde Yuki Tsunoda achterwaarts de grindbak in en zijn RB kwam vast te zitten. Het was einde training voor de Japanner. Ditmaal is dat een minder grote ramp, want er zijn nog genoeg oefensessies, maar een prettige start is het allerminst. Het leverde de eerste en enige rode vlag van de sessie op.

Nadat de groene vlag weer gezwaaid werd, was het eigenlijk geen moment rustig op de baan. Veel coureurs zetten aan om een snelle ronde te noteren en vooral McLaren liet mooie dingen zien. De Britse renstal was voorafgaand aan het weekend misschien wel de topfavoriet en op vrijdag maakte het die rol waar. Onderaan de streep was Lando Norris namelijk de snelste, voor de verrassend sterke Lance Stroll. Oscar Piastri wist een derde tijd te noteren, al eindigde zijn training in mineur. Een hydraulisch probleem aan boord van zijn MCL38 zorgde ervoor dat hij vroegtijdig zijn training moest afbreken.

Max Verstappen snelde naar een vierde tijd op drie tienden achter Norris, al moet gezegd worden dat zijn snelste ronde op de mediums werd gereden. George Russell zat vlak achter de tijd van Verstappen en werd daarmee vijfde. De zesde tijd was voor Fernando Alonso, die op zijn beurt net wat beter was dan Lewis Hamilton. Ferrari stelde ietwat teleur met een achtste en negende tijd, met Charles Leclerc net voor Carlos Sainz - die zijn snelste tijd op de hards reed. Esteban Ocon voltooit de top-tien.

Van de rookies was Bearman met P14 de beste. Doohan, Colapinto en Hadjar - die in de slotfase nog een hachelijk moment met Norris meemaakte waarbij het allemaal maar net goed ging - zijn in slagvolgorde als zeventiende, achttiende en negentiende in de tijdenlijst terechtgekomen.

Vrijdag om 17.00 uur begint de tweede vrije training op Silverstone.