Samenvatting van de bijzondere eerste F1-training Imola 2024

Voorafgaand aan het Formule 1-weekend was duidelijk dat het een gevecht ging worden wie met de beste updates naar Imola af zou reizen. Ferrari, Red Bull Racing, Aston Martin Racing én Mercedes hebben nieuwe onderdelen aangebracht op hun auto's, terwijl nu ook Oscar Piastri het volledige upgradepakket van McLaren ter beschikking heeft gekregen. Dat een goede update het verschil kan maken tussen winnen en verliezen was in Miami goed zichtbaar, want daar had Lando Norris zijn eerste zege opgeëist.

Het was vanaf het eerste moment druk op de baan. De meeste coureurs begonnen direct met het rijden van getimede rondjes. Voor Alexander Albon zat de training na een dik kwartier er echter al op. De Williams-coureur had een probleem aan boord van de FW46. Voor de Thai zat er niets anders op dan zijn bolide aan de kant van de weg te parkeren, waarna hij de rest van de eerste training op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari van de zijlijn moest toekijken. De rest van het veld moest ook tijdelijk hun oefensessie onderbreken, want de rode vlag werd gezwaaid.

Gelukkig voor de coureurs duurde die onderbreking niet heel lang. Albon had zijn auto op een gunstige positie geparkeerd, waarna de marshals in korte tijd de Williams achter het hek kregen. Lewis Hamilton spinde niet veel later tijdens een snelle ronde, maar wist zonder problemen zijn weg te vervolgen. De problemen bij Max Verstappen waren een stuk groter. De Nederlander had grote moeite om zijn auto op de baan te houden. Zo gleed hij bij de chicane van de baan af, om een ronde later door het grind te stuiteren. Het was het volgende signaal dat Verstappen niet tevreden was met de afstelling, want de ontevredenheid was over de boordradio goed te horen.

Charles Leclerc liet wel een goede indruk achter. De Monegask was het snelste in de eerste sessie. George Russell en Carlos Sainz kwamen tot een tweede en derde tijd. Sergio Pérez legde beslag op de vierde tijd, voor de ontevreden Verstappen. Yuki Tsunoda had ook problemen in zijn sessie met het op de baan houden van de RB F1-auto, maar wist wel tot een zesde tijd te komen. Hamilton en Norris volgden, Piastri en Fernando Alonso completeerden de top-tien.

Om 17.00 uur Nederlandse tijd staat de tweede training op het circuit van Imola op het programma.