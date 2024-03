Samenvatting van de unieke derde vrije training F1 Jeddah 2024

De derde vrije training in Jeddah werd zonder Carlos Sainz afgewerkt. De Spaanse Ferrari-coureur was de hele week al niet fit en op vrijdag kwam naar buiten dat een blindedarmontsteking een streep door zijn deelname aan de GP van Saudi-Arabië zet. Oliver Bearman neemt voor de rest van het weekend zijn plekje in en laat daarmee zijn Formule 2-taken voor dit weekend voor wat het zijn. Bearman imponeerde direct met een knappe tijd. De Brit kwam als tiende in de tijdenlijst terecht en het gat naar teamgenoot Charles Leclerc was slechts zeven tienden.

De training verliep eigenlijk vrij soepel en zonder problemen totdat Zhou Guanyu met een kwartier op de klok zijn Sauber compleet afschreef. Op het snelle stratencircuit verloor de Chinees de macht over het stuur en crashte hevig. Het is de vraag of zijn team de C44 voor de kwalificatie klaar heeft, anders moet hij de race op zaterdag vanaf de laatste stek beginnen.

Bovenaan de uitslag staat Max Verstappen. De Nederlander was op zijn softs razendsnel en hield Leclerc bijna twee tienden achter zich. Sergio Pérez maakte de top-drie compleet, al was het gat met bijna een halve seconde vrij groot. George Russell zette zijn Mercedes op de vierde plek, waarmee hij de snelste Mercedes-coureur was. Lando Norris noteerde de vijfde tijd.

Na de top-vijf kwamen de beide Aston Martin-mannen. Fernando Alonso was net een tik sneller dan Lance Stroll. Het gat is echter minder dan een tiende, wat Stroll vertrouwen moet geven. Oscar Piastri kwam tot de achtste tijd. Lewis Hamilton was opnieuw niet tevreden met de afstelling van de W15 en stond een straatlengte achter zijn teamgenoot Russell op P9. Meer dan drie tienden scheidden de twee Mercedes-mannen. Logan Sargeant zette als enige geen tijd neer in de derde training. Al vroeg toucheerde de Amerikaan de muur, waardoor de ophanging van zijn Williams brak. De formatie uit Grove probeerde de auto nog te repareren om een kwalificatierun te kunnen oefenen, maar tevergeefs.

Heel representatief was de sessie overigens niet. Later op vrijdag wordt de kwalificatie in veel koelere omstandigheden afgewerkt. Om 18.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit van start.