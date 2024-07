Samenvatting van de bloedhete eerste F1-training in Hongarije

Het is in Hongarije het gesprek van de dag: de hitte op en rond het Formule 1-circuit. De thermometer tikt met gemak de 30 graden aan en de asfalttemperatuur is zelfs in de buurt van de 60 graden te vinden. Geen ideale omstandigheden om te racen dus, maar het was eigenlijk geen moment rustig op de baan. Vanaf het moment dat de lichten aan het einde van de pitstraat op groen gingen totdat de vlag viel, was er wel een auto op het asfalt te vinden.

De sessie verliep zonder echt grote incidenten. Wel kende Zhou Guanyu een ietwat problematisch begin van zijn weekend op de Hungaroring. Al vroeg in de sessie vloog een onderdeel van zijn sidepod eraf. Dat werd binnen een mum van tijd weer gerepareerd, dus echt lang had de Chinees er niet last van. Alexander Albon zorgde nog wel even voor een virtual safety car nadat een wing endplate van zijn Williams af schoot. Een dappere marshal viste het onderdeel van het asfalt af, waarna de sessie weer zonder problemen voortgezet kon worden.

Verrassend genoeg was Ferrari snel. De Italiaanse renstal had het na de overwinning van Charles Leclerc in Monaco heel zwaar, maar na wat aanpassingen aan de SF-24 bevond een coureur in het scharlakenrood zich bovenaan de tijdenlijsten. Carlos Sainz was namelijk de snelste man. Hij hield Max Verstappen op iets meer dan tweeënhalf tienden. Leclerc zat kort achter Verstappen en noteerde zodoende de derde tijd. George Russell was in de vorige race op Silverstone goed bezig - tot hij door mechanische problemen moest opgeven - en zette die reeks op de Hungaroring aardig door. Hij kwam tot een vierde tijd. De verrassing van de sessie was de eerder nog geplaagde Zhou. De Sauber-coureur wist tot een vijfde tijd te komen, op ongeveer vierenhalf tienden van Sainz.

McLaren zat in de eerste training iets verder van de toptijden af dan dat het ongetwijfeld had gehoopt. Lando Norris kwam namelijk niet verder dan een zesde tijd, Oscar Piastri zat daar vlak achter. Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Lewis Hamilton maakten de top-tien compleet. Sergio Pérez en Fernando Alonso ontbraken in de top-tien: zij eindigden op P11 en P13.

De tweede vrije training begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.