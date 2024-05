Samenvatting van de interessante eerste F1-training in Monaco

Naast het niet maken van fouten is het verkrijgen van ritme tijdens het Formule 1-weekend in Monaco van groot belang. De coureurs gingen daarom al vroeg allemaal het asfalt op, om zo de grenzen van het parcours van het prinsdom te verkennen. Dat verliep voor nagenoeg het hele veld zonder problemen. Alleen Pierre Gasly moest na een paar rondes terug naar de pitbox van zijn werkgever Alpine. Een koelingsprobleem zette een streep door het begin van zijn training. De renstal verkondigde dat de verwachting was dat er niet meer gereden zou worden door de Fransman, maar met een paar minuten te gaan kwam hij toch nog even weer de baan op.

Zonder Gasly werden er zogezegd veel rondes gereden. Ferrari sloeg in het begin van de training de klok. Charles Leclerc was goed onderweg en hield het hele veld achter zich. Ook Carlos Sainz bevond zich lange tijd in de top-drie. Na iets meer dan een half uur begon ook Oscar Piastri zich nadrukkelijk vooraan te melden. De Australiër stond met een snelle tijd een poosje bovenaan.

Uiteindelijk bleek de McLaren-coureur niet de snelste te zijn. Verrassend genoeg heeft Mercedes de zaken goed voor elkaar. Met een 1.12.169 trok Lewis Hamilton de uiteindelijk snelste tijd naar zich toe. Ook George Russel zat er goed bij. De jongere van de twee Mercedes-coureurs stond maar op een tiende van Hamilton en legde daarmee beslag op de derde tijd. Tussen beide coureurs bevond Piastri zich, die bijna twee tienden sneller was dan zijn teamgenoot Lando Norris. Norris kwam tot een vierde tijd.

Nadat de snelle tijden op de borden stonden, kwam de eerste rode vlag van het weekend. Zhou Guanyu maakte een fout in de eerste bocht en schampte de muur. De wing endplate van zijn Sauber liet los en kwam op de ideale racelijn terecht, waardoor de wedstrijdleiding niets anders kon dan de training even stil te leggen. Leclerc reed net achter Zhou en kon het koolstofvezel van de auto van de Chinees niet ontwijken en reed er vol overheen. De schade viel mee, maar prettig is anders voor de thuisrijder.

Achter de Mercedessen en de McLarens op de plekken een tot en met vier, ging Leclerc naar een vijfde tijd. Hij hield Fernando Alonso in de Aston Martin net achter zich. Lance Stroll kwam achter zijn Spaanse teamgenoot terecht met een zevende tijd. Het RB F1-duo Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo pakten de achtste en negende tijd, terwijl Sainz naar de tiende tijd snelde.

Wie in het rijtje met rappe mannen aan het einde van de training ontbreekt, is Max Verstappen. Red Bull Racing had het erg lastig in de eerste vrije training. De Nederlander kon het niet voor elkaar krijgen om een toptijd te noteren. Onderaan de streep staat er slechts een elfde tijd achter zijn naam. Sergio Pérez kwam nog minder goed voor de dag. Hij wist uiteindelijk de slechts twaalfde tijd te noteren.