Samenvatting van de enerverende kwalificatie F1 Grand Prix van Spanje

Op het zonovergoten Circuit de Barcelona-Catalunya gingen zaterdag om 16.00 uur de lampen op groen om het begin van de kwalificatie in te luiden. In het eerste kwalificatiesegment werd al duidelijk dat dit een zeer spannende kwalificatie zou worden waarin de verschillen minimaal zouden zijn. Dat maakte in Q1 het verschil tussen een plek in de top-vijftien, of toch al na achttien minuten kwalificeren kunnen inpakken en voorbereiden op de race van zondag. Dat laatste was het geval voor Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Logan Sargeant. Laatstgenoemde kwam wel wat meer tijd tekort: de Amerikaan was vier tienden langzamer dan zijn Williams-teamgenoot en start dus helemaal achteraan.

In Q2 moesten de Spaanse fans al afscheid nemen van een van de twee thuishelden: Fernando Alonso. Hij verbeterde wel in zijn laatste ronde, maar hij liep een plek in de top-tien mis. Een schrale troost is dan wel dat hij de tiende startplek inneemt op zondag dankzij de gridstraf van Sergio Pérez. Na Q2 was er al afscheid genomen van de coureurs van Aston Martin, Haas F1, Sauber en RB F1. De grootste verrassing was dus uiteindelijk Alpine, dat met zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon het laatste kwalificatiesegment wist te bereiken.

En daar deden zij het niet onverdienstelijk. Gasly was de snellere van de twee: hij ging naar de zevende tijd. Ocon moest genoegen nemen met de negende tijd, maar ook hij schuift een plaats op als gevolg van de gridstraf van Pérez. De Red Bull-coureur kwam immers niet verder dan de achtste tijd en zal dus van P11 starten, waardoor ook Oscar Piastri nog van P10 naar P9 gaat. Vooraan barstte een spannende strijd los tussen Max Verstappen, Lando Norris, de Ferrari's en Mercedessen. Verstappen leek de pole even te veroveren, maar op de valreep wist Norris daar een stokje voor te steken - zij het met een kleine marge van slechts twee honderdsten van een seconde. Hij start dus voor de tweede keer in zijn carrière van pole, gevolgd door Verstappen en de twee Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Charles Leclerc en Carlos Sainz delen de derde startrij, waar ze toch wel wat teleurgesteld mee zullen zijn.