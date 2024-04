Wat is de invloed van het nieuwe asfalt?

Het is al weer even geleden dat het Formule 1-circus voor het laatst naar China afreisde. In 2019 was de koningsklasse er voor het laatst actief. Het circuit stond erom bekend zwaar voor de banden te zijn, maar sindsdien is er een nieuwe asfaltlaag gelegd. De meeste teams gaan ervan uit dat ondanks het nieuwe asfalt de bandenslijtage hoog zal zijn, dus dat belooft een spel van goed bandenmanagement te worden. Red Bull Racing en Ferrari hebben dat het beste onder de knie. De coureurs van deze teams zijn daarom favoriet voor de Grand Prix-zege bij de bookmakers. Max Verstappen staat met een odd van 1,18 bovenaan, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez op 11,00. De Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz staan allebei op 13,00.

Deze vier coureurs hebben nog geen enkele keer een Grand Prix in China gewonnen. De enige rijders in het veld die daar wel in zijn geslaagd zijn Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo. Vooral Hamilton is heel succesvol geweest, hij heeft de race maar liefst zes keer gewonnen. Alonso heeft deze race twee keer op zijn naam geschreven, Ricciardo deed dat een keer. De bookmakers geven deze drie heren wel bijzonder weinig kans. Hamilton heeft een odd van 51,00, Alonso staat op 61,00 en Ricciardo heeft een odd van 751,00. Niet geheel verrassend, want in normale omstandigheden zijn deze drie coureurs geen serieuze kanshebbers.

De vorige keer dat we in China raceten won Hamilton.

Hoe gedijt Hülkenberg onder alle aandacht?

Dat de rijdersmarkt volop in beweging is, is een understatement. Een coureur die de laatste week in de schijnwerpers staat is Nico Hülkenberg. De Duitser beschikt over een aflopend contract bij Haas F1 Team en wordt aan veel teams gelinkt. Volgens Blick.ch is de ervaren rijder nagenoeg rond met Sauber, terwijl zijn naam ook in verband gebracht wordt met een overstap naar Mercedes of Red Bull.

Hülkenberg steekt dit seizoen in een prima vorm. In de kwalificatie staat de rijder op gelijke hoogte met teamgenoot Kevin Magnussen, tijdens de races finishte Hülkenberg de afgelopen drie races voor zijn Deense collega. Volgens de bookmakers gaat Hülkenberg in China ook voor zijn teamgenoot eindigen. In het onderlinge duel heeft de 36-jarige coureur een odd van 1,60, terwijl de odd voor een betere Magnussen op 2,33 staat. Gezien de resultaten uit de geschiedenis belooft het een lastige race voor beide Haas-coureurs te worden, want ze hebben geen denderend track record. Hülkenberg finishte in negen pogingen slechts drie keer in de punten, Magnussen deed het in vijf pogingen met twee puntenfinishes niet veel beter.

Nico Hülkenberg staat er goed op.

Kan Ricciardo herstel tonen?

Een andere coureur die vol in de schijnwerpers staat, is Daniel Ricciardo. Waar Hülkenberg positief belicht wordt, is dat bij de Australiër wel anders. Dit seizoen wil het bij hem namelijk absoluut niet vlotten. Terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda al aardig wat punten achter zijn naam heeft staan, is Ricciardo niet verder dan P12 gekomen. De druk wordt nu ook intern opgevoerd, want volgens bronnen van de Italiaanse tak van deze site moet de meervoudig racewinnaar voor de zomer betere resultaten laten zien, anders is het einde verhaal. Liam Lawson staat namelijk te popelen om het plekje in te nemen.

Als Ricciardo naar zijn resultaten op het Shanghai International Circuit kijkt, dan kan hij daar wel vertrouwen uit putten. Slechts een keer in acht pogingen kwam de RB-rijder buiten de punten terecht en in 2018 wist de coureur toen nog met Red Bull Racing zelfs de race te winnen. Ook aan zijn laatste bezoek aan China bewaart de rijder prima herinneringen. In de Renault werd hij toen zevende, wat destijds zijn eerste puntenfinish voor de Franse renstal was.

Daniel Ricciardo staat zwaar onder druk.

Odds winst en podiumplaats

Winnaar Top-3 Max Verstappen 1,18 1,10 Sergio Pérez 11,00 1,45 Charles Leclerc 13,00 1,85 Carlos Sainz 13,00 1,85 Lando Norris 29,00 2,75

