Het Formule 1-seizoen 2022 begint pas op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein, maar voor die tijd hebben de fans nog genoeg om naar uit te kijken. Zo staan er nog twee weken aan wintertests op het programma, en presenteren de teams in aanloop naar die tests hun nieuwe bolides. Voor alle betrokkenen en de fans is dat een spannende periode, want de nieuwe auto’s zijn de eerste modellen die onder het fors veranderde technische reglement voor 2022 ontwikkeld zijn. Dat betekent dat de creaties een heel ander uiterlijk krijgen dan in de afgelopen jaren het geval was.

De teampresentaties vinden dus plaats in de aanloop naar de eerste wintertest, die tussen 23 en 25 februari wordt gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Daarna krijgen de teams twee weken de tijd om aan de wagens te werken, voordat tussen 10 en 12 maart de tweede testweek georganiseerd wordt. Die vindt, evenals de eerste race van het seizoen 2022, plaats op het Bahrain International Circuit. Maar welke plannen hebben de teams inmiddels staan voor de presentatie van de nieuwe auto’s?

Mercedes

Voor het eerst sinds 2017 is Valtteri Bottas afwezig bij de presentatie van de nieuwe Mercedes-bolide, die in 2022 de naam W13 draagt. Wel present zijn de van Williams overgekomen George Russell en Lewis Hamilton, bij wie er twijfels zijn of hij wel doorgaat na de verloren titelstrijd van 2021. De presentatiedatum van de nieuwe Mercedes is nog niet bekend, maar de nieuwe krachtbron is inmiddels wel al voor het eerst opgestart.

Mercedes AMG F1 W12 Foto: Daimler AG

Red Bull Racing

Red Bull Racing begint in 2022 voor het eerst sinds 2014 met de wereldkampioen in de gelederen. Max Verstappen en Sergio Perez mogen dit jaar opnieuw proberen om de Oostenrijkse formatie kampioen te maken. Adviseur Helmut Marko verklapte al dat het nieuwe strijdwapen de naam RB18 krijgt, nadat de vorige auto de aanduiding RB16B kreeg. Wanneer de bolide gepresenteerd wordt, is nog niet bekend. Wel slingerde het team al een teaser van de nieuwe auto de wereld in.

Ferrari

De focus van Ferrari ging al vroeg in 2021 naar de bolide voor 2022 en dus kon de Scuderia in december al een streefdatum voor de presentatie van de nieuwe wagen communiceren: half februari. De exacte datum van de onthulling is dus nog niet bekend en dat geldt ook voor de naam van de auto, die opnieuw bestuurd gaat worden door Carlos Sainz en Charles Leclerc.

McLaren

Na jaren met progressie hoopt McLaren onder de nieuwe technische reglementen de stap naar de top te kunnen maken. Lando Norris en Daniel Ricciardo zijn – net als in 2021 – de rijders die moeten helpen om dat doel te bereiken en dat gaan ze doen in de MCL36. Inmiddels heeft McLaren de eerste teasers van de nieuwe auto gedeeld, maar het is nog niet duidelijk wanneer de bolide gepresenteerd wordt.

Alpine

Ook bij Alpine is er continuïteit op het rijdersvlak. Voor het tweede opeenvolgende jaar vormen Esteban Ocon en Fernando Alonso het rijdersduo van het Franse fabrieksteam, dat begin 2021 een gedaantewisseling onderging. Onder de nieuwe naam werd er een race gewonnen, maar de ambitie is er om vaker aan het front te gaan strijden. Welke naam de nieuwe Alpine-bolide krijgt, is nog onduidelijk. Dat geldt overigens ook voor de datum van de presentatie.

Alpine A521 Foto: Alpine

AlphaTauri

Afgelopen jaar evenaarde AlphaTauri zijn beste resultaat in het kampioenschap voor constructeurs door zesde te worden. Komend jaar hoopt het team de positieve lijn door te trekken en dat moet gebeuren met de AT03, die inmiddels de verplichte crashtests van de FIA heeft doorstaan. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe wagen van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda onthuld wordt.

Aston Martin

Half januari was Aston Martin de eerste renstal die daadwerkelijk een datum prikte voor de presentatie van de nieuwe auto. Het nieuwe strijdwapen van Lance Stroll en Sebastian Vettel wordt op 10 februari 2022 onthuld op het hoofdkwartier van de autofabrikant in Gaydon. De bolide krijgt de naam AMR22 mee, in lijn met de AMR21 van afgelopen jaar. Na een toch ietwat moeizaam seizoen is de blik bij Aston Martin omhoog gericht.

Williams

Aan de hand van George Russell wist Williams in 2021 flinke progressie te boeken en na een puntloos jaar in 2020 weer punten te scoren. De nieuwe reglementen bieden de kans op verdere progressie, maar dat gaat dan gebeuren zonder Russell. Nicholas Latifi is wel aangebleven en krijgt gezelschap van Alex Albon. Wanneer hun nieuwe bolide onthuld wordt, is nog niet bekend en dat geldt ook voor de naam van de wagen. De aanduiding FW44 ligt echter voor de hand.

Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo is wel bekend hoe de bolide voor 2022 gaat heten: doordat de ontwikkeling van deze auto eerder is begonnen dan die van de C41 die in 2021 werd gebruikt, krijgt de wagen de naam C40. Achter het stuur kruipen twee coureurs die afgelopen seizoen nog niet voor Alfa Romeo raceten, namelijk Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Wanneer de C40 onthuld gaat worden, is momenteel nog niet bekend.

Alfa Romeo Racing C41 Foto: PKN Orlen

Haas F1

Al vroeg in 2021 gingen bij Haas F1 Team alle ballen op 2022 en dat lijkt zich meteen uit te betalen. In december was de Amerikaanse formatie de eerste met een nieuwe bolide die de verplichte crashtests van de FIA heeft doorstaan. De wagen heeft met VF-22 inmiddels ook al een naam en ook is bekend dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin de bolide de sporen geven in het nieuwe seizoen. Onbekend is wanneer de presentatie van de VF-22 plaatsvindt.

Overzicht bevestigde F1-teampresentaties 2022

Datum Team Auto Locatie 10 februari 2022 Aston Martin AMR22 Gaydon, Groot-Brittannië medio februari 2022 Ferrari N.n.b. N.n.b.

Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo en Haas F1 hebben nog geen presentatiedatum bekendgemaakt. Ook van Ferrari is de exacte datum nog niet bekend.