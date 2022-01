Ferrari trekt 17 februari doek van nieuwe F1-auto voor 2022

De nieuwe Ferrari-auto bevat volgens teambaas Mattia Binotto veel innovatie op het gebied van onder meer de nieuwe power unit. De Italiaan meldde eerder dat het team met een open blik de ontwikkeling van de nieuwe bolide is ingegaan. Komend seizoen gaan de technische reglementen volledig op de schop en daar hoopt de formatie uit Maranello van te profiteren. Op 17 februari komt de hele wereld te weten hoe Ferrari deze uitdaging heeft opgepakt, dan trekt het team officieel het doek van de nieuwe 2022-auto.

De verdere ontwikkeling van de nieuwe bolide moet met de spiksplinternieuwe simulator worden gedaan. De Italianen namen deze in september vorig jaar al in gebruik, maar hielden ook nog de oude simulator bij de hand. Het team liet eerder weten ernaar te streven begin 2022 de nieuwe volledig in gebruik te nemen. De bouw van de hypermoderne simulatorfaciliteit in Fiorano was afgelopen juli al afgerond.

Met de nieuwe auto hopen Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zich verder omhoog te vechten in de pikorde. Afgelopen seizoen verbeterde de Italiaanse formatie zich al flink ten opzichte van 2020. Zo versloeg het vorig jaar McLaren en werd daarmee derde in de eindstand, terwijl Ferrari het seizoen daarvoor nog genoegen moest nemen met een zesde positie in de stand bij de constructeurs.