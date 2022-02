Ferrari maakt naam van nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 bekend

Ferrari noemt de nieuwe wagen de F1-75. Het team is bezig met de bouw van haar 68ste wagen die deelneemt in het Formule 1-wereldkampioenschap. De wagen krijgt het getal 75 mee omdat het op 12 maart 1947 alweer 75 jaar geleden is dat Enzo Ferrari de 125 S voor het eerst liet draaien.

"De Formule 1 is vanwege de competitie en innovatie altijd een fundamenteel onderdeel geweest van Ferrari, de technologische ontwikkeling in F1 drijft de productie van de auto's die we voor het dagelijkse gebruik bouwen", zei voorziter John Elkann. "Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan van onze eerste productiewagen, we hebben besloten de nieuwe Formule 1-wagen de Ferrari F1-75 te noemen."

Ferrari heeft de laatste jaren wel vaker de naam van een Formule 1-wagen gekoppeld aan een jubileum. In 2019 reed het team met de SF90, ten teken van het negentigjarig bestaan van Ferrari. Een jaar later werd de Ferrari F1-wagen gedoopt tot de SF1000 omdat het team in dat jaar haar 1000ste Grand Prix afwerkte.

De Ferrari F1-75 wordt op 17 februari om 14.00 uur Nederlandse tijd gepresenteerd.