Aston Martin maakt presentatiedatum F1-auto 2022 bekend

In een e-mail aan de fans van het team maakte Aston Martin vanmorgen bekend dat de AMR22 het levenslicht zal zien op 10 februari. De onthulling vindt plaats in het hoofdkwartier van de fabrikant in Gaydon.

Aston Martin is het eerste team dat formeel de datum voor de presentatie van de gloednieuwe wagen bekendgemaakt heeft. Coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen op die dag hun nieuwe strijdwapen aan de wereld tonen. Ferrari liet eerder al weten dat de wagen voor 2022 ergens rond 17 februari onthuld zal worden, maar een exacte datum laat nog even op zich wachten.

De Formule 1-wintertests beginnen op 23 februari op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De teams krijgen zes dagen de kans om het nieuwe wapentuig aan de tand te voelen: drie dagen in Spanje, en daarna drie dagen in Bahrein. Daar vindt op 20 maart ook de seizoensopener plaats.

Aston Martin hoopt in 2022 terug te slaan na een teleurstellend seizoen. Het Britse team zakte in het constructeurskampioenschap weg tot de zevende plaats. In het eerste jaar in de kleuren van Aston Martin werd het team hard geraakt door de reglementsveranderingen aan de vloer. Viervoudig wereldkampioen Vettel scoorde in zijn eerste seizoen in dienst van de formatie een podiumplaats door in de Grand Prix van Azerbeidzjan als tweede over de meet te komen. Teamgenoot Stroll noteerde de zesde plaats in Qatar als beste resultaat.

Eerder deze winter maakte de formatie bekend dat teambaas en CEO Otmar Szafnauer vertrekt. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine. De rol van Szafnauer wordt voorlopig intern ingevuld, onder meer door voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh.